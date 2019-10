Google Maps es un software imprescindible para cualquiera que quiera viajar y su función Street View permite ir un paso más allá y no solo descubrir distancias o crear mapas sino ver en 360 grados toda la información sobre cualquier ciudad. Puedes visitar cualquier ciudad a través de Street View y navegar por ella. Hoy repasamos cómo descargar imágenes de Street View para verlas cuando quieras.

¿Qué es Street View? Se trata del servicio de Google Maps y Google Earth que nos permite vistas panorámicas a pie de calle, moviéndonos por todas las ciudades o por cualquier lugar que queramos ver con más detalle. Es útil especialmente para hacernos una idea sobre cómo será un lugar que vamos a visitar o simplemente para conocer una ciudad a la que no vamos a poder ir nunca y saber como si estuviésemos allí. Actualmente, puedes usar Street View desde la aplicación de Google Maps pero si no tienes cobertura o no quieres gastar datos cuando viajes, pues descargar imágenes de Street View antes e irte y guardarlas en tu galería.

Descargar imágenes de Street View

Para descargar imágenes de Streetview tendrás que ir a la página iStreetView.com y encontrar el lugar que quieres guardar. Busca la ciudad, la calle o la zona exacta que quieres ver con detalle en 360 grados y que más tarde guardaremos. Una vez que estés ahí, tendrás que copiar el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla, junto al icono del clip, llamado “Panorama ID”. Asegúrate que es la zona correcta para luego poder descargarla sin errores.

Una vez que hayas copiado el Panorama ID de tu zona, tendrás que descargar la aplicación Street View Download 360 para Windows o para Mac OS desde este enlace. Cuando ya hayas descargado e instalado el software en tu ordenador, bastará con pegar el panorama ID, elegir la ubicación en la que quieres guardar el archivo descargado, elegir la resolución de la imagen y simplemente pulsar en el botón de “Descargar Panorama”.

El archivo se guardará en tu formato como una imagen y podrás usarlo para lo que quieras, compartirlo o almacenarlo. Por ejemplo, si vas a viajar y quieres saber cómo es la calle de tu alojamiento y quieres guiarte una vez que estés allí. O si has salido en Google Maps y quieres guardarte de recuerdo. Sea cual sea tu motivo, ahora puedes descargar imágenes de Street View rápidamente y de forma gratuita.