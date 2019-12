Los teclados de nuestros ordenadores personales no han cambiado demasiado a lo largo de varias décadas. Más o menos, salvo algunos casos aislados, siempre han contado con las mismas teclas y diferentes formatos. Y el más extendido, sobre todo en el entorno ofimático, ha sido el que incorpora un teclado numérico. Pero este tipo de teclado ya no es el más habitual, aunque lo seguimos encontrando con facilidad en muchas tiendas. Hoy os proponemos un parche para esos casos en los que queremos contar con un teclado numérico, pero el teclado de nuestro ordenador no cuenta con él. Para ello nuestro móvil pude ser una excelente solución.

Así puedes disfrutar de este práctico teclado

El teclado numérico es muy socorrido, sobre todo si estamos acostumbrados a realizar numerosos fórmulas matemáticas a diario o a introducir muchas cifras en las diferentes tareas que realizamos con el ordenador. En el caso de que no tengamos un teclado numérico específico, podemos contar con uno en la pantalla de nuestro móvil, que además tiene un tamaño similar al de la mayoría de teclados numéricos de nuestros móviles. Para ello vamos a utilizar una interesante app que nos ofrece la posibilidad de contar con uno de estos teclados.

Y como todas estas apps son bastante parecidas entre sí, hemos elegido una que nos ofrece un rendimiento perfecto y que sustituye ese teclado numérico de manera bastante efectiva. Se llama Remote Numpad, y como su nombre nos dice, es una herramienta que permite conectar el móvil con el ordenador, para utilizarlo como PAD numérico. Como es habitual en este tipo de apps que se conectan de forma remota al ordenador, es necesario conectar el teléfono a un servidor en el ordenador. Para lo cual primer debemos descargar el servidor desde el siguiente enlace:

Otro software que debemos descargar es Java para el ordenador. Para ello debemos acceder a Java.com e instalar el complemento web que nos va a permitir hacer funcionar este servidor en nuestro ordenador correctamente y comunicarse en tiempo real al teléfono con el PC. Una vez descargado solo tenemos que ejecutar la app en nuestro móvil. Tenemos dos opciones para conectarnos desde el móvil, utilizando la red Wifi o la conectividad bluetooth. Una vez que hemos elegido la adecuada para nosotros, podemos empezar a utilizar el teclado numérico.

En la pantalla del teléfono veremos las mismas teclas de uno de estos teclados, dispuestas de la misma forma, para que si estamos acostumbrados a su ubicación, podamos teclear en él a toda velocidad, de la misma manera que lo hacemos en el teclado físico. También podemos utilizar una tableta para hacer de este teclado algo aún más grande y fácil de utilizar. Es una aplicación bastante sencilla, pero que ofrece justo lo que esperamos de ella, podemos contar con un teclado numérico cuando nuestro teclado físico en el ordenador no cuenta con él, ni más ni menos. Así de sencilla es su forma de actuar.