Chatear, ese término que describe una de las cosas que hacemos más a menudo con nuestro smartphone, y que se ha convertido en la principal forma de comunicarnos con otras personas. Todas estas apps necesitan de una conexión a Internet activa, sin la cual es imposible conectarse a los servidores de la app y enviar los mensajes a otras personas. Pero cuando no hay red, olvídate de enviar mensajes o chatear con alguien más allá de poder enviar mensajes SMS que además de limitados en longitud suelen tener un coste o tenemos un acceso limitado a ellos. Hoy nos fijamos en una app que nos permite chatear sin una conexión a Internet, eso sí, en unas condiciones y un entorno especial, ya que es una app especialmente dedicada a la comunicación con otras personas en espacios más o menos limitados, como festivales o eventos de todo tipo.

Así puedes chatear mediante bluetooth

Ese es el método elegido por esta app para que sus usuarios puedan chatear entre sí. Pero lo más interesante de todo es que cuentan con un método por el que podemos chatear con personas que están incluso más lejos del alcance de la conectividad bluetooth de nuestro móvil. Así es como funciona Bridgefy, una app de mensajería como pueda ser WhatsApp o Telegram, pero que usa exclusivamente la conexión bluetooth de tu móvil para poder comunicarnos con otras personas. Esto quiere decir que todas aquellas personas que tengas cercanas y usen la misma app, podrán chatear contigo incluso cuando no tengas conectividad a Internet.

El alcance medio de una conexión bluetooth es de diez metros, por lo que no podrías hablar con otras personas que estén más lejos de esa distancia. Pero Bridgefy cuenta con un ingenioso sistema que nos permite chatear con personas que están más lejos de ese límite que nos marca la conexión bluetooth. Porque lo que hace esta app es utilizar a los diferentes móviles con una conexión bluetooth activa y la app instalada como nodos de comunicación para llegar a otras personas. Un ejemplo simple, no puedes chatear con una persona con esta app porque la conexión bluetooth no es lo suficientemente potente para llegar hasta a ella. Entonces la alternativa que buscará la app es sencilla.

Se conectará a una persona que cuenten con la app en una distancia intermedia de los dos, y la utilizará para enviar nuestro mensaje a esa otra persona que se encuentra lejos de nuestro alcance bluetooth. Por tanto, es evidente que no es una app para chatear entre dos personas que vivan lejos, pero para ocasiones especiales, reuniones con amigos, familiares, entre dos tiendas de campaña en una acampada, en la clase, el trabajo, quien sabe, pueden surgir muchas ocasiones en las que es ideal poder chatear con otra persona sin tener que tener una conexión a Internet activa.

La app está disponible tanto para iOS como para Android, por lo que es posible chatear entre móviles con los dos sistemas operativos. Bridgefy se encargará en todo momento de gestionar la conexión bluetooth de la manera más eficiente posible.