En la aplicación de mensajería de Facebook no cabe duda de que uno de los medios de comunicación más utilizados es sin duda el del grupo. Es la forma más rápida de informar a las personas de distintas situaciones, tanto a nivel personal como incluso profesional. Es un lugar de encuentro que sin duda es un elemento característico de la app. Pero lo que también ocurre es que cada vez pertenecemos a más grupos de WhatsApp, llegando a un punto en el que no sabemos exactamente en cuales nos encontramos, y más importante, cuáles compartimos con otras personas.

Así puedes saber qué compartes con ese contacto

Llega un momento en el cual con determinados contactos no sabemos lo que compartimos en WhatsApp. Hay algunos familiares o amigos con los que compartimos grupos de todo tipo, pero normalmente, con el frenético día a día no reparamos en qué otros grupos estamos con esas personas. Puede que te lleves estupendamente con alguien y te de lo mismo dónde comparta esa persona los grupos contigo. Pero la relación puede haberse torcido, sea cual sea el parentesco o el tipo de amigo o conocido del que estemos hablando, y queramos poner tierra de por medio.

Aquí tenemos 22 grupos en común | WhatsApp

Así que para mostrarte comedido o intentar evitar a esa persona, no está de más saber qué grupos de WhatsApp compartimos con ella. Para poder saberlo debemos ir al contacto de esa persona en WhatsApp. Ese es el lugar donde vamos a poder conocer todo lo que ella comparte con WhatsApp, y también lo que tenemos en común dentro de la app. Una vez dentro de su chat, podemos pulsar sobre los tres puntos verticales en la parte superior derecha de la pantalla, y seleccionar ver contacto. Aquí podemos ver toda esa información de este contacto, las imágenes compartidas, el cifrado, las descargas, así como su información de perfil. Debajo de esta podemos encontrar una sección llamada “Grupos en común” que como su propio nombre indica nos muestra los grupos en los que ambos coincidimos. En este caso os muestro un contacto con el que comparto nada menos que 22 grupos, una barbaridad que no era capaz ni de imaginar. Podemos ver cada uno de los grupos, con su foto de perfil y nombre, así como el nombre de algunos participantes.

Al pulsar sobre alguno de estos grupos, entramos directamente en ellos.De hecho te puedes encontrar grupos en los que no escribes hace años, y que tan siquiera aparecían ya en la lista de chats que tenemos activos. Por tanto es una buena manera de saber dónde nos podemos encontrar con esa persona. Una información que podemos aprovechar para valorar todo lo que compartimos con la otra persona, o para todo lo contrario, tomar distancia y desaparecer de esos grupos donde no queremos compartir nada. O al menos saber en qué grupos debemos andar con pies de plomo porque aún se encuentra ese contacto. En cualquier caso, es una función bastante útil, que como en mi caso, me ha recordado que comparto mucho más con otras personas de lo que esperaba en WhatsApp.