Cazar canciones con el móvil no es nada novedoso, de hecho hace muchos años que las operadoras nos permitían hacerlo con nuestros viejos móviles, aunque como es habitual, todo tiene su coste. Ahora todo es mucho más sencillo, con apps como Shazam que han hecho de cazar canciones un arte y un servicio al alcance de todos, hasta el punto de que la app fue comprada por Apple hace unos años. La app no solo caza canciones, sino que nos facilita al máxima la tarea de hacerlo, hasta el punto de que contiene modos en los que tan siquiera es necesario que hagamos nada para tener que cazar las canciones que suenan a nuestro alrededor. Pero hoy nos centramos en el proceso que nos permite cazar una canción cuando estamos en otra app que no es Shazam.

Utiliza Shazam desde otras apps

Como sabéis, originalmente Shazam ha estado diseñado para que cacemos las canciones que suenan a nuestro alrededor, pulsando sobre su botón en forma de widget en el escritorio de nuestro móvil, o bien dentro del botón de la app. Y aunque tiene un modo en el que caza las canciones de forma automática, lo cierto es que puede ser un modo un tanto molesto, y que aumente el gasto de batería de nuestro teléfono. Hay una alternativa bastante versátil que nos permite cazar canciones que suenan dentro de otras apps. Hasta ahora la alternativa era dejar reproduciendo la música en la app en segundo plano y hacer un Shazam.

Cazando con el botón flotante de Shazam | Tecnoxplora

El problema es que todas las apps no permiten hacer esto, seguir funcionando en segundo plano, por lo que muchas veces es imposible cazar la canción de esta forma. Para ello tenemos en Shazam la opción de activar la escucha en otras apps. Para ello tenemos que entrar en los ajustes y activar la función de “Shazam Pop-Up” que es la que va a permitirnos saber qué es lo que está sonando en cualquier otra app. Algo que se consigue gracias a un botón emergente que aparece en la pantalla y que podemos colocar en cualquier zona de esta. Cada vez que entremos en una app con esta función activada, veremos cómo aparece este botón flotante.

Ahora lo único que tienes que hacer es seguir utilizando cualquier app, por ejemplo Instagram o Twitter, y pulsar sobre el icono flotante cuando por ejemplo reproduces un vídeo o un audio con una música que te gusta. En ese momento veremos la clásica animación del botón de Shazam y aparecerá a su lado dentro de una caja de color verde el nombre de la canción y el artista que estamos escuchando. En ese momento ya habremos averiguado la canción de la que se trata. Solo tenemos que pulsar sobre ella para poder acceder al artista y reproducirla en Spotify. Si queremos dejar de utilizar este método, solo tenemos que pulsar prolongadamente el botón, y moverlo al icono del aspa que vemos en la parte inferior de la pantalla. Será ahí donde desactivemos esta función hasta que la volvamos a seleccionar en los ajustes.