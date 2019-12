La aplicación de mensajería es la principal alternativa a WhatsApp en la actualidad, de eso no hay ninguna duda. De hecho cada vez son más los usuarios que se pasan a esta aplicación ante los problemas de privacidad que se contagian de Facebook o las cada vez más comunes caídas de los servidores, que tienen como consecuencia un corte en el servicio. Además Telegram es una app que cada vez cuenta con más funciones que van bastante por delante de WhatsApp, y que hacen de ella una aplicación de mensajería bastante más dinámica que la de Facebook. Hoy os contamos una interesante función de Telegram, que nos permite buscar imágenes en la red desde un chat, sin necesidad de salir de la aplicación.

Se integra Bing en Telegram

Como sabéis, Bing es el buscador web de Microsoft, y aunque cumple perfectamente con su cometido, está a años luz en cuanto a aceptación por parte de los usuarios. Por eso es importante para el buscador aumentar de alguna manera las visitas y el uso que se hace de él. Por eso vemos en esta nueva característica algo orientado precisamente a potenciar ese uso por parte de los usuarios. En Telegram son comunes los “bots” que como su propio nombre indica son “robots” a los que podemos escribir para recibir respuestas o contenidos extra dentro de los chats. Y en el caso de Bing, ahora cuenta con un bot para buscar imágenes en Internet.

Buscando imágenes en Telegram con Bing | Tecnoxplora

Para utilizarlo, tenemos que buscar desde la sala de chats, pulsando sobre el icono de la lupa y escribiendo Bing. Veremos un resultado entre todos llamado “Bing Images” y dentro del cual vamos a poder activar esta búsqueda. Para ello debemos escribir /start en el chat, lo que permitirá comenzar a buscar las imágenes desde el mismo chat. Para ello, dentro de un chat cualquiera, lo que debemos hacer es escribir @bing seguido de la búsqueda que queráis hacer, con el término del objeto, persona o lugar que queréis encontrar. Una vez lo habéis escrito, veréis la previsualización de varias imágenes.

Podéis deslizar de abajo hacia arriba para expandir la cuadrícula con los resultados de la búsqueda, para seleccionar la imagen que queremos enviar. Una vez seleccionada, la enviamos como cualquier otra. De esta manera, independientemente del chat en el que te encuentres, podrás hacer una búsqueda de imágenes con este curioso atajo. Para desactivar el bot, y que no se active al escribir esas palabras, debemos volver al chat con el bot de Bing Images. Y dentro escribir /off para desactivarlo de inmediato. De esta manera cuando escribas esa combinación ya no aparecerá ninguna sugerencia de imagen dentro del chat.

Esto es algo que podríamos hacer también en WhatsApp, pero siempre y cuando contemos con Gboard como teclado. Ya que el teclado de Google integra el buscador completo, no solo de imágenes, sino también web con los contenidos. Pero estamos hablando de que esta función sí está integrada en Telegram gracias a los bots, que cada vez son más numerosos, y sobre todo útiles dentro de la app de mensajería.