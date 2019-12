Aunque hoy en día el uso del teléfono no es tan intensivo como el de antes, y hacemos en muchos casos llamadas a través de apps de mensajería como WhatsApp, muchas compañías y corporaciones públicas suelen seguir llamando a nuestro teléfono a cualquier hora del día. Aunque los móviles cada vez cuentan de forma nativa con más medios para poder bloquear las llamadas de números SPAM, todavía sigue siendo necesario instalar alguna app para poder bloquear llamadas de números desconocidos o que no se identifican cuando nos llaman. Algo que nos puede facilitar mucho la tarea de evitar perder el tiempo con llamadas que lo único que consiguen es molestarnos.

Cómo evitarlas de forma automática

Es muy sencillo rechazar la llamada de un número desconocido, pero se convierte en algo incómodo cuando son muchas y seguidas las llamadas que recibimos en nuestro teléfono en un corto espacio de tiempo. Pero las tiendas de apps están entre otras cosas para hacernos la vida un poco más fácil. Y para ello podemos recurrir a una app exclusivamente desarrollada para poder bloquear las llamadas de números desconocidos. Con esta app, podemos olvidarnos por completo de ese tipo de llamadas, porque no nos van a volver a molestar nunca más.

Bloqueando llamadas y SPAM | Truecaller

Sin duda la app más popular cuando hablamos de Android es la de Truecaller: ID y registro de llamadas, spam. Toda una veterana de la Play Store de Google y en la App Store de Apple donde vamos a poder configurar sus acciones para que neutralice por completo las llamadas en las que no se pueda identificar el número. Esto no es lo mismo que recibir una llamada identificada, con el número visible, pero que a su vez está catalogada como SPAM. En esta ocasión se trata de una herramienta para que todas las llamadas que no tienen identificador, puedan ser bloqueadas en el teléfono.

Con esta app se puede activar fácilmente un filtro con el que se pueden bloquear de manera automática las llamadas de números desconocidos. De tal manera que en cuanto el móvil a través de la app detecte que se ha iniciado una llamada desde un teléfono no identificado, esta se bloquea automáticamente, por lo que no nos molestará. También cuenta con un servicio de pago con el que esos números desconocidos pueden identificarse, pero en este caso lo que nos interesa es que se pueden bloquear de manera automática todas esas llamadas.

Y lo mismo hace esta app con los SMS, los mensajes de texto que muchas veces recibimos en forma de publicidad. Estos también se pueden bloquear por defecto en la aplicación, ofreciendo así mayor tranquilidad y ahorro de tiempo cuando los SMS indeseados arrecian. Esta app incluso nos ofrece la posibilidad de grabar las llamadas entrantes, aunque para hacer eso, como sabéis, es necesario contar con el beneplácito de la otra parte. En cualquier caso, se trata seguramente de la app para bloquear llamadas, identificar aquellas desconocidas, e incluso bloquear mensajes de SPAM, más completa del mercado. Una app que puede ser muy útil para estas Fiestas, evitando molestias de quienes no velan por nuestra tranquilidad con el teléfono.