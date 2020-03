iOS 13 fue para Apple un punto de inflexión importante ya que no solo supuso la separación de sus sistemas operativos en función del tipo de dispositivo (iPadOS 13 para los tablets), sino que cambió por completo algunos de los procedimientos que ya teníamos todos interiorizados desde hace muchos años. Y en el caso de las actualizaciones de las aplicaciones, veníamos haciéndolo siempre igual desde los principios de la App Store.

El caso es que nuestro smartphone suele venir con la opción de actualizaciones automáticas activadas, lo que nos quita de tener que acordarnos de entrar en el menú y darle una a una a las que queramos. Todos los días, a una hora concreta, él solo se pone a instalar las últimas versiones de todas las apps que tenemos así que, ¿por qué íbamos a quererlo hacer manualmente? Bueno, para algunos usuarios es un problema porque, afirman, hay veces que esos updates llegan cuando más nos importunan y justo en el instante que queremos usar esa aplicación. Por lo que toca esperar a que termine.

Así que existe un término medio para todo que es, dicen, donde está la virtud: dejamos las actualizaciones automáticas pero las que más nos importan las vamos vigilando manualmente, echando un vistazo cada poco tiempo. Y para encontrar ese menú en iOS 13 tendremos que dar algunas vueltas más que en versiones anteriores, por lo que toca desvelar a dónde debemos ir.

¿Dónde está el nuevo menú de actualizar apps en iOS 13?

Si recordáis, el anterior menú se encontraba en una de las pestañas que aparecían en la parte inferior (derecha) de la App Store, nada más entrar. Como había que hacerle hueco a la nueva sección 'Arcade', la de las actualizaciones se la tuvieron que llevar los de Cupertino a otro lugar. ¿A dónde? Pues a la página de nuestro perfil, que es en la que aparecen ahora nuestras compras y suscripciones. Pues bien, entrad en la tienda del teléfono y pulsad en la foto de vuestra ID de Apple.

Llegaréis a una segunda pantalla donde se resume toda la información de relevancia de vuestra cuenta. Deslizáis haciendo scroll hacia abajo y llegaréis a la sección de actualizaciones. Allí podréis comprobar cuáles son las que cuentan con versiones más recientes que las que tenemos instaladas en el smartphone y, simplement,e pulsáis en el botón 'Actualizar' y listo. ¿Qué queréis aprovechar para actualizarlas todas? Pues entonces, en la parte superior de la sección, veréis en azul 'Actualizar todo'.

Es importante decir que hay veces en las que ese menú de aplicaciones disponibles para actualizar no se encuentra actualizado (valga la redundancia) del todo, porque pertenece a la última vez que el iPhone hizo la comprobación. Para verificar que no hay nuevas apps con updates pendientes, podéis ascender a la parte superior de la pantalla y tirar hacia abajo, en el típico gesto de refrescar que es tan común en muchas otras aplicaciones del sistema. Si una vez completado el proceso no aparecen nuevas, entonces no debéis preocuparos por nada. Tenéis todas las aplicaciones del móvil al día.