Hace unas semanas os contábamos que Google Fotos estaba actualizándose para contar con un modo oscuro nativo, pero que como es habitual, esta versión llegaría antes a los que contaran con las últimas betas del sistema, o que contaran con Android Q. En cualquier caso, hoy os contamos cómo es posible contar con este modo sin tan siquiera contar con él de forma nativa en Google Fotos, ya que es algo bastante sencillo de llevar a cabo, aunque eso sí, os llevará tomar una decisión moral respecto de tu teléfono, pero nada grave.

Así puedes contar con el modo oscuro

Como decimos, en Android Q, la versión décima de Android, vamos a contar con el modo oscuro prácticamente en todo el sistema operativo, por lo que no va a ser necesario contar con este tutorial. Eso si tu móvil va a actualizar a Android 10 Q, porque si no es así, estás en el sitio adecuado para contar con el modo oscuro. Pues bien, para ello debemos activar el modo de desarrolladores en el sistema operativo. Esto no es nada ilegal, y no altera el funcionamiento del móvil, aunque hay algunas apps, de ciertos bancos para pagar con el móvil por ejemplo, que no te dejan utilizarlas con esto activado. Pero el 99% de las apps funcionan sin problema alguno, personalmente yo puedo pagar con Google Pay en cualquier tienda con esta opción habilitada.

Activando el modo oscuro | Tecnoxplora

Para ello debemos hacer lo siguiente, entramos en los ajustes y nos vamos a la información del sistema, que es donde podemos ver el ?número de compilación- del sistema operativo que tenemos instalado. Pulsamos sobre este botón siete veces, cuando vayas por la tercera vez ya te avisará de que estás a punto de activar el modo de desarrolladores. Una vez que lo has hecho, aparecerá un nuevo menú dentro de los ajustes y en el menú de sistema. Este será el menú de ?opciones de desarrolladores- que estará dentro del menú avanzado. Como os digo, esto no va a influir negativamente en vuestro móvil, pero como es lógico, siempre es responsabilidad de cada uno de nosotros activar este modo.

Ahora dentro de estas opciones de desarrolladores debemos buscar una opción llamada ?Modo nocturno- a través de la cual se activa lo que es un modo oscuro en todas aquellas zonas del sistema operativo donde puede estar activo. Por tanto debéis pulsar sobre el botón de ?Definir modo nocturno- y dentro de esta opción, elegir entre automático, en función de la hora del día, que siempre esté activado o que siempre esté desactivado. En este caso es Google Fotos una de esas apps afectadas. Porque la siguiente vez que entréis en la aplicación, vais a ver que su interfaz ahora es completamente de color negro, siempre que esté activada en base a la opción que hayáis elegido. De esta manera es más cómodo y agradable visualizar las fotos cuando no hay luz a nuestro alrededor, y si tenemos un móvil con pantalla AMOLED, además vamos a conseguir un jugoso ahorro de batería.