El modo oscuro también llega a Google Fotos

No hay prácticamente ya un día en el que no hablemos del modo oscuro de alguna app o sistema operativo, y hoy desde luego no es la excepción. Porque hemos conocido que una de las apps de Google más populares, también ha recibido su dosis de modo oscuro. Sumándose así a los modos oscuros de la versión web de Twitter, o por ejemplo del nuevo iOS 13 presentado el pasado lunes, que presume ahora de ofrecer un modo, que generalmente ofrece interesantes beneficios tanto a los usuarios como a los dispositivos donde se activa. Vamos a conocer cómo funciona el que se estrena ahora, para la app más popular de todas, como es Google Fotos.

Así es el modo oscuro de Google Fotos

La aplicación de Google, como otras de los de Mountain View se está subiendo también al carro de los modos oscuros, que cada vez son más populares en distintas apps y sistemas operativos. En este caso parece que algunos usuarios están recibiendo ya esta nueva modalidad de visualización de la interfaz de la aplicación de Google, algo que por otro lado esperábamos en algún momento. De hecho Google enfatizó bastante en ello durante el pasado Google I/O celebrado en Mountain View.

Google Fotos y su modo oscuro | Google Fotos

Android Q estrenará el modo oscuro en multitud de apps, y Google Fotos será una de ellas. Eso es lo que están comprobando algunos usuarios de Google Fotos, que en la última versión están viendo que la aplicación cuenta con un nuevo modo oscuro. La versión de Google Fotos que cuenta con esta nueva función es la 4.17.0.249919200. Al menos todos aquellos que cuentan con la nueva función disfrutan de esa versión. Eso sí, lo que no se sabe de momento es si esta nueva característica se activa a través de una opción específica, o si simplemente es un cambio en el servidor de Google. En cualquier caso, se puede comprobar que se trata de un modo oscuro bastante contundente. Este sustituye el blanco habitual de la interfaz de Google por otra completamente de color negro. De esta manera los móviles con pantalla OLED gastaran menos batería, al no tener que mostrar demasiados pixeles de color blanco. Además, es ideal para que la vista descanse más mientras miramos la pantalla del móvil. Porque con este tema mucho más oscuro, llega mucha menos luz a nuestros ojos por parte de la pantalla, algo que siempre es beneficioso tanto para la vista como para nuestro descanso.

Ahora mismo la única manera de poder disfrutar de este modo es esperar. Esperar a que llegue una nueva versión de la aplicación que contenga estos cambios. Lo que ignoramos es cómo se activará este modo, si será a través de un botón, o bien mediante una opción que active automáticamente este modo cuando caiga la noche o haya menos luz a nuestro alrededor. Porque al contrario que con la interfaz habitual, cuanto más oscura, más difícil es distinguir lo que sale en la pantalla en un día soleado. Así que ya sabéis, toca esperar, pero ya está en camino.