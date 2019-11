Hace más o menos un mes conocíamos que el esperado modo incógnito de Google Maps estaba empezando a llegar a los primeros usuarios. Entonces veíamos con bastante claridad cómo funcionaba este nuevo modo para la app de mapas, que ahora nos ofrece una manera diferente de utilizar la aplicación. El modo incógnito se ha convertido en una faceta muy popular de Google Chrome, al aportar mayor privacidad a los usuarios. Ahora algo similar vamos a poder disfrutar en la app de mapas, la cual es también susceptible de poder explorar en modo incógnito lugares que no queremos que los demás sepan.

¿Cómo puedes activar este modo?

Aunque hace un mes comenzaba a llegar a los primeros móviles, no ha sido hasta estos días cuando muchos usuarios hemos comenzado a ver la nueva función en Google Maps. Esta ya está disponible en la última versión de la aplicación, la 10.28.3 que es la última que se ha actualizado, por lo que deberíamos comprobar primer que tenemos instalada al menos esta versión de la aplicación de Google. Si es así, ya podrás ver el nuevo icono del modo incógnito de Google Maps. Aunque lo más normal es que no lo veáis a primera vista, algo lógico teniendo en cuenta que está un poco escondido.

Modo incógnito de Google Maps | Tecnoxplora

Ya que para acceder a este modo vamos a tener que pulsar sobre el icono de nuestra imagen de perfil de Google, en la parte superior derecha. Al hacerlo veremos un menú para gestionar nuestra cuenta, y justo debajo, el nuevo botón de ”Activar el modo de navegación de incógnito” que además cuenta con el mismo icono que tiene en Google Chrome, algo coherente que permite identificarlo mejor a la mayoría de usuarios. Ahora toca pulsar sobre ese botón para poder utilizar este nuevo modo. Una vez que lo pulsamos vemos las advertencias sobre el uso de este. Una vez que lo activamos se reiniciará Google Maps, y sabremos que estamos con este modo activado porque en la parte superior de la pantalla veremos una banda de color negro avisando que estamos con ese modo activado.

¿Qué podemos hacer con este modo?

Google lo detalla con claridad cuando vamos a utilizar este nuevo modo. Con él vamos a poder evitar que Maps guarde nuestro historial de búsquedas o navegación, y también podremos evitar que nos envíe notificaciones. También vamos a poder evitar que se actualice el historial de ubicaciones con los lugares que hemos visitado, de esta manera nadie sabrá donde hemos estado, aunque navegue por este historial.

Además, al activar este modo incógnito, se dejarán de sugerir lugares en base a las ubicaciones que hemos visitado. Esto quiere decir, que no vas a ver recomendaciones o afinidad con ese local que has visitado y del que no quieres que nadie más sepa. Por tanto, la privacidad está asegurada con este nuevo modo incógnito, evitando dejar rastro de los lugares que visitemos, o cualquier otro indicio que pueda aventurar que hemos estado en un lugar del que no estamos orgullosos, o que simplemente forma parte de una sorpresa para otras personas.