Cómo activar la detección de falta de pulso en tu Pixel Watch

Los relojes inteligentes son mucho más que un instrumento para saber qué hora es. Estos dispositivos multidisciplinares, además de ser nuestro asistente personal, son el mejor aliado para cuidar de nuestra salud. A continuación, te contamos cómo puede ayudarnos incluso a salvar nuestra vida.

Activa la detección de ausencia de pulso

Los dispositivos inteligentes son cada vez más sofisticados e incluyen otras funcionalidades además de para las que fueron creados, este es el caso de los relojes inteligentes, gracias a los sensores que incluyen se han convertido en una herramienta precisa para recoger datos acerca de nuestra salud. Más allá de registrar el sueño o las constantes vitales, también podemos ayudarnos en caso de que nos encontremos en una situación de emergencia.

Activando la detección de ausencia de pulso | TecnoXplora

Muchos de estos dispositivos disponen de funciones como la detección de caídas o el botón SOS. En el caso del Pixel de Google, además incluye la detección de ausencia de pulso. Un dato de vital importancia, ya que puede ser un indicador de que algo no está bien, podemos estar sufriendo un paro cardiaco, una insuficiencia circulatoria o respiratoria, así como una intoxicación o incluso una sobredosis. Por lo que puede que necesitemos de la intervención de los servicios de emergencia.

Activando esta funcionalidad de forma automática, al reportarse la situación, nuestro reloj Pixel vibrará para confirmar nuestro estado y si realmente necesitamos ayuda, comenzará a pitar y tras una cuenta atrás, si no recibe respuesta realizará una llamada al 112 en busca de ayuda en la que además se compartirá nuestra ubicación.

Para activarla, solo tenemos que acceder a través de nuestro teléfono móvil a la app Watch, e n la que encontramos todos los ajustes y opciones de configuración del reloj.

Si no la hemos activado previamente, es posible que nos invite hacerlo, ofreciéndonos la información necesaria y acceso directo al ajuste. Si no, siempre podemos hacerlo directamente desde la propia aplicación. A través del menú "seguridad personal y emergencias"

Siguiendo los pasos del asistente introducimos los datos que nos requiere en cada momento, fecha de nacimiento, así como datos relevantes acerca de nuestra salud.

Una vez configurado todo correctamente, esperamos no tener que hacer uso de esta, lo que supondrá que nos encontramos en perfectas condiciones. Aunque debemos tener muy en cuenta que esta función no es infalible, puede que no se detecte la ausencia de pulso, ni nos garantizan el contacto con los servicios de emergencia. Es importante, contar con un plan para hacer frente a estas situaciones, acudiendo a los servicios médicos y consultando con nuestro médico o personal cualificado antes de tomar decisiones como cambiar nuestra medicación. Como debemos hacer siempre que existe un problema de salud, ya que estos dispositivos no emiten un diagnóstico, solo nos alertan de una situación anómala. No descartando incluso que se trate de una falsa alarma, porque debemos actuar de forma inteligente en cada momento y actuar de forma responsable.