La aplicación de streaming de música se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial para decenas de millones de usuarios que ya la utilizan todos los días. Esta app nos permite escuchar música entre millones de pistas, que antes hubiera sido imposible tener a nuestro alcance mediante los medios físicos. Incluso el historial de canciones que os vamos a ofrecer en esta ocasión sería algo realmente difícil de disfrutar antes de la digitalización de la música. Todo un historial de canciones al que acceder para poder recordar qué hemos reproducido hasta ahora y poder acceder rápidamente a esas canciones que tanto nos han gustado en las últimas semanas.

Así puedes acceder a tu historial de Spotify

La aplicación de música cuenta con una práctica opción de historial para acceder a todo lo que hemos escuchado últimamente. Para poder acceder a ella, en el caso de la versión de escritorio, debemos acceder primero a la app de escritorio o web, a su página de inicio. Y desde allí, pulsar sobre el icono de la flecha y las rayas horizontales que tenemos junto a los altavoces disponibles, a su izquierda, en el conjunto de iconos que tenemos en la parte derecha inferior de la aplicación. Una vez que hemos pulsado, vamos a ver dos pestañas en la parte superior. Una de ellas es la de cola, que es precisamente en la que vamos a ver los temas que se reproducirán después de lo que estamos reproduciendo actualmente.

Historial de Spotify | Tecnoxplora

En segundo lugar, tenemos otra pestaña, llamada “historial” que nos permite acceder a todas las canciones que hemos escuchado recientemente. Un listado en el que aparecen siempre las últimas 50 canciones que se han reproducido. Por lo que lo más normal es que en ese historial encuentres esa música reciente que prefieres revisitar de nuevo. Como veis es muy sencillo acceder al historial desde la versión web.

Una opción que no es tan sencilla de encontrar en la versión móvil, donde sí podemos acceder a la cola de reproducción, pero no al historial de 50 canciones que os hemos detallado hace un momento. Estos historiales recientes muchas veces nos sirven para poder revisitar esas canciones que nos han enganchado en los últimos días, y que no podemos dejar de reproducir una y otra vez. Algo que por cierto podemos hacer con una de las playlist que genera automáticamente Spotify, con todas esas canciones que no puedes dejar de escuchar.

Hay también apps que nos recuerdan el lugar exacto en el que nos quedamos cuando dejamos de reproducir una gran playlist con centenares de canciones por ejemplo. Lógicamente con tantas es imposible retomar la actividad. Pero con una app como la de [[LINK:EXTERNO|||https://play.google.com/store/apps/details?id=com.developments.samu.spotlog|||SpotLog - Spotify logger & history]] ha sido diseñada precisamente para esto, para poder acceder de nuevo al punto que lo dejamos en cualquier playlist, por muy grande que esta sea.