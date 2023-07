Bingchat llega a los móviles tanto en el navegador Chrome como en Safari

La inteligencia artificial sigue su recorrido imparable en multitud de mercados. Dentro del tecnológico es evidente que su empuje es enorme, y su presencia cada vez es mayor en diferentes sistemas operativos y apps. ChatGPT tiene muchas caras, y una de ellas es la que podemos ver en Bingchat, que es el chatbot de Microsoft basado en la IA de OpenAI. Este le hemos visto en el buscador Bing, tanto en PCs como en móviles, eso sí, a través de la app de Bing o del navegador Edge. Ahora esta experiencia se amplia con su llegada a los móviles gracias tanto a Chrome como Safari, los dos navegadores más populares del mercado.

Bing Chat viene de camino a estos navegadores

Y es que algunos usuarios, como cuentan desde The Verge, están comenzando a ver Bingchat directamente en el navegador de su móvil, tanto los que utilizan Google Chrome, como los que acostumbran a navegar con Safari de Apple. Nosotros de momento no hemos tenido acceso a esta versión de Bingchat para estos navegadores. Aunque el navegador sigue pidiendo que descargues Edge para disfrutar de una buena experiencia de uso, la realidad es que no es necesario al contar con esta compatibilidad.

Como parece tratarse de una prueba, si entramos a Bing desde estos navegadores móviles es probable que no veas esta versión con Bingchat integrado. Recordemos que este chat es básicamente el de OpenAI adaptado a la interfaz del buscador de Microsoft, que a su vez es uno de los principales accionistas detrás de esta inteligencia artificial. De momento quienes han usado Bingchat tanto en Chrome como en Safari han advertido de algunas limitaciones.

Como que, en el caso de Safari, donde las preguntas y comandos que podemos enviar a la IA pueden llegar solo a 2.000 palabras, cuando en el caso de Edge esto se amplia hasta las 4.000 palabras. Hay otras limitaciones, como un reset de las conversaciones cada cinco turnos de preguntas y respuestas, en lugar de los 30 que disfrutamos en otras versiones. De esta manera Microsoft le lleva la delantera claramente a Google a la hora de llevar su IA a diferentes sistemas operativos, navegadores y apps. Frente a Bard, que de momento encontramos de forma experimental en el entorno web y de manera limitada en los móviles. Por tanto, chat de Bing ahora da el salto desde Edge, el único lugar donde estaba disponible, y ahora se integra tanto en Edge como Safari, llegando así a muchos más usuarios.

Nuevo modo oscuro

A la vez que hemos conocido este desembarco en móviles, también quienes han dado con estas novedades han podido comprobar cómo Microsoft está estrenando también un nuevo tema oscuro. Ahora es posible navegar por el chat con un fondo oscuro cuando es necesario. Para ello solo hay que ir a la parte superior derecha de Bing chat, y pulsar sobre el botón de apariencia. Dentro podemos elegir Oscuro o el predeterminado del sistema, para que el cambio se realice de manera automática cuando llegan determinadas horas o entramos en el modo de ahorro de energía.