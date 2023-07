La app de ChatGPT llega a la Play Store, ¿ya se puede instalar?

Hace unas semanas conocíamos que la app de ChatGPT, la IA más importante del momento, estaba ya disponible para ser descargada en nuestros móviles. Desde entonces los usuarios de móviles Android han tenido que conformarse con la versión web de la IA de Open AI, o bien su otra personalidad dentro de Bing, el buscador de Microsoft, que tiene integrado a GPT desde hace meses. Pues bien, la espera se está reduciendo considerablemente en Android, ya que la app ha llegado por fin a la tienda de Google.

Ya está disponible

Eso sí, que esté disponible en la Play Store no es sinónimo de que la podamos instalar. Ya que lamentablemente todavía no es posible hacerlo, pero existe la posibilidad de hacer el registro previo, una función ya clásica dentro de la tienda, y que nos permite contar con ella en cuanto esté disponible. Si elegimos este registro previo, en el mismo momento que esté disponible se descargará e instalará en nuestro teléfono, por lo que no tendremos problema alguno en acceder a ella.

ChatGPT en Android | OpenAI

Dentro de la página de esta app dentro de la tienda de Google podemos ver las capturas, que son prácticamente iguales a las que existen en la versión de la App Store para iOS. Y básicamente nos ofrece una experiencia de uso más completa y sin tener que estar accediendo continuamente al buscador. Según nos anticipa OpenAI en la descripción, esta app es totalmente gratuita, y sincroniza todas nuestras conversaciones con el chatbot en los diferentes dispositivos.

Para ello, como sabéis, solo hay que crear una cuenta, o acceder con una de Google, Microsoft o Apple. De esta manera podremos chatear todo lo que queramos con esta inteligencia artificial sin salir a Internet, y con una interfaz más agradable y una velocidad de respuestas más elevada, al desarrollarse todo directamente en nuestro teléfono móvil. Aunque esta app evidentemente seguirá siendo un trampolín para poder acceder a la versión Plus de ChatGPT:

Que como sabéis es de pago y nos ofrece multitud de funciones adicionales que solo son accesibles de esta forma. Con esa suscripción tendremos acceso directo a GPT-4, que es la versión más avanzada de este modelo de lenguaje. Así como a unas respuestas más rápidas, algo que a veces es necesario, porque en momentos de saturación las respuestas pueden eternizarse. Y con esta suscripción también tenemos acceso a la versión beta, con nuevos plugins, utilidades y un interpretador de código.

En definitiva, poco a poco ChatGPT se va acercando más a nuestros móviles, ya que hasta ahora la experiencia que hemos tenido con esta IA ha estado mucho más relacionada con nuestros PCs que con los smartphones. Y a pesar de ello es un éxito sin precedentes, habiendo convertido la IA en un fenómeno social gracias a un modelo de lenguaje que ha sorprendido a todos desde su lanzamiento por sus grandes dones para mantener conversaciones. Habrá que esperar todavía unos días o semanas para que ChatGPT se instale automáticamente en nuestros móviles Android.