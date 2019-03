Así puedes activar el modo oscuro secreto de Facebook Messenger

El modo oscuro es siempre una petición recurrente para cualquier aplicación que se precie, máxime si esta se utiliza de manera intensiva, como puede ser Twitter, WhatsApp o, en este caso, Facebook Messenger.

Por ello, los desarrolladores de esta aplicación perteneciente al conglomerado empresarial de Zuckerberg han creado ya el modo oscuro de dicha app, pero no está disponible para todo el mundo excepto si recorres un pequeño camino. Es sencillo.

Para activarlo, lo único que debes hacer es abrir una conversación con alguien dentro de Facebook Messenger. Una vez lo hayas saludado (o no), únicamente tendrás que enviarle un icono de una luna en fase creciente. Sin embargo, no vale cualquier luna. Por ejemplo, si le envías una luna llena, o incluso una luna creciente pero con sonrisa, el efecto no se aplicará.

Modo oscuro en Facebook Messenger | Coveritmedia

Una vez que le envíes este emoticono, verás cómo empiezan a caer multitud de lunas. Esto en sí no supone nada ni es nada extraordinario: es únicamente una animación que Facebook Messenger incorpora en todos los emoticonos para que tenga un poco más de dinamismo y se diferencie de otras aplicaciones de mensajería instantánea.

Cuando terminen de caer todas las lunas, verás un mensaje en la parte superior de la pantalla del móvil en la que se te anunciará que acabas de descubrir el modo oscuro de Facebook Messenger y que puedes entrar a la configuración para activarlo.

Modo oscuro | Coveritmedia

A partir de ese momento, cuando accedes a la configuración de Facebook Messenger podrás ver la nueva opción para activar el modo oscuro. Si lo activas te avisan de que es una función en pruebas y que, por tanto, está aún pendiente de mejoras.

Con la activación de este modo oscuro podrás ahorrar hasta un 60% de batería si utilizas mucho esta aplicación de mensajería instantánea y, de paso, cuidarte un poco mejor la vista.