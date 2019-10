Google sigue mejorando su aplicación de mapas en todas las direcciones, y no solo en lo referente a los lugares que podemos explorar a través de ella, conociendo los mejores locales de cada ciudad, sino ofreciendo cada vez más información para una de sus funciones clave, que es la que nos permite orientarnos y llegar a nuestro destino siempre por la ruta más rápida. Los peajes son básicos para poder circular por algunas zonas, pero normalmente intentamos evitarlos, porque prácticamente a nadie nos apetece tener que pagar por pasar por una determinada carretera. Por eso Google Maps nos permite desde hace muchos años poder elegir que las rutas eviten vías de peaje. Pero aun así ahora Google Maps nos muestra las mejores alternativas a nuestro itinerario mediante vías de peaje. Al menos eso es lo que vemos ya en la app para las vías españolas.

Más información sobre rutas alternativas

Como os decíamos, desde hace mucho tiempo se puede elegir en los ajustes de los itinerarios que estos transcurran también por vías de pago o no. Evidentemente si elegimos que no, siempre se va a calcular una ruta en la que se eviten este tipo de vías. Lo que ahora estamos viendo en la aplicación es que también se nos informa de las alternativas que tenemos para llegar a nuestro destino a través de vías de peaje, aunque tengamos seleccionado evitarlas. De esta manera, aunque no tengamos pensado visitar una de estas vías, Google Maps nos mostrará en tiempo real las alternativas que tenemos a la ruta actual a través de carreteras de peaje.

Alternativas de peaje | Tecnoxplora

Como podéis ver en la imagen, ahora se muestran nuevas cartelas con el mensaje de que por una vía de peaje tardaremos más o menos tiempo. Podemos identificar si se trata de una alternativa de peaje si esta cartela contiene un icono de monedas que nos viene a decir que es una vía de pago. Además en el propio texto podemos ver que el precio se refiere a un viaje con peajes o sin peajes. De tal manera que aunque no tengamos la idea inicial de pasar por una carretera de pago, si vemos que esa alternativa es mucho más rápida que la convencional en ese momento, podríamos optar por ella.

Alternativas de peaje de Google Maps | Tecnoxplora

En este caso como veis, en las carreteras de peaje a las afueras de Madrid, las diferencias de dos o tres minutos respecto del itinerario oficial no son lo suficientemente altas como para plantearse optar por esas vías, pero al menos Google nos informa sobre su disponibilidad. Sin duda una información adicional que siempre viene bien saber, y que ahora aparece de manera automática cuando Google Maps piensa que podría ser una buena alternativa ir por esas vías. Aunque como veis también muestra alternativas que no son de pago y las diferencias de tiempo a las que nos llevan. En definitiva, más información para poder elegir siempre el mejor itinerario de cara a llegar a nuestro destino. No hay que activar nada para que aparezca esta información, ya que se mostrará de manera automática siempre que sea una opción viable la del peaje.