La red social de Instagram se ha convertido en una de las redes sociales del momento, por no decir que es la más popular entre jóvenes y celebridades. Y como en toda app donde hay tantos millones de personas involucradas, el peligro del Bulliying, del que ya os hablamos hace unos días, y los mensajes de odio, está muy presente. Por tanto la red social se está tomando muy en serio este tipo de conductas en las que los usuarios no tratan con respeto a otras personas. Por supuesto como sabéis, a la red social no le va a temblar el pulso a la hora de denunciar a aquellas personas que estén llevando a cabo una conducta impropia, además de por supuesto cerrarle la cuenta. Ahora hemos conocido cómo va a advertirnos Instagram a partir de ahora antes de cerrarnos la cuenta.

Esto es lo que verás si te van a cerrar la cuenta

Hay mucha gente que tiene tan normalizado el discurso del odio, sea cual sea su orientación política, o el acoso hacia otras personas que incluso llegan a sorprenderse de que la red social quiera expulsarles por su mal comportamiento. Pero a pesar de esta ignorancia, Instagram, quiere advertir a los usuarios de sus conductas impropias antes de que sea demasiado tarde y ya no se pueda evitar el desastre. Por esa razón aquellas personas que estén en la cuerda floja, ya están recibiendo una serie de advertencias por parte de Instagram como estas.

Mensaje que recibirás antes de que te cierren la cuenta | Instagram

Ahora Instagram ha anunciado una nueva normativa para evitar los mensajes de odio en la red social y cualquier otro tipo de conducta que vaya contra las normas de esta. Por esa razón quienes estén cerca de perder la cuenta o hayan tenido una actividad intensa y contraria a las normas de Instagram, van a ver un mensaje como el que se puede ver en la imagen adjunta. Primero advirtiendo de que uno de los post que hemos publicado van contra las normas de la red social, en cuanto a los mensajes de odio, falta de respeto, contenidos explícitos o similares. Ahora una de las novedades es que si violamos las normas en un determinado intervalo de tiempo varias veces, nuestra expulsión de la red social es casi segura.

Será entonces cuando recibamos un mensaje advirtiendo de que nuestra cuenta podría ser borrada, junto a una lista de todas las infracciones que hemos cometido en los últimos días y que dan pie a esta decisión. Por tanto no será una sorpresa para estas personas el cierre de la cuenta. Lo que se busca en estos casos es que esas personas recapaciten y sean capaces de rectificar a tiempo de tener que cerrarles la cuenta. De esta manera, de obtener el resultado esperado, se conseguiría reconducir la actitud de ciertas personas dentro de la red social. Además en caso de error a la hora de valorar negativamente los mensajes por parte de la red social, habrá un tiempo en el que el “acusado” podrá defenderse, ese intervalo que va entre la advertencia y el cierre de la cuenta.