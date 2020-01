Quieres hacer ejercicio, pero no te apetece apuntarte a un gimnasio. Tampoco tienes ganas de salir a correr por el parque, porque el running no es lo tuyo. No te cuadran las cuentas para ir a clases o no tienes tiempo para dedicarle mucho rato al día al deporte. No importa. Con la ayuda de tu móvil podrás ponerte en forma sin salir de casa, sin gastar mucho tiempo y sin que te cueste dinero. Hay muchas aplicaciones que podrás descargar y que te ayudarán a practicar diferentes ejercicios en el salón de tu casa y con los que te mantendrás en un buen estado de forma.

Seven

Esta aplicación es perfecta para aquellos que tienen poco tiempo al día para dedicarlo al deporte. El nombre ya indica ante lo que nos encontramos, una app que nos propone entrenamientos en tramos de siete minutos en los que podremos ajustar la intensidad. Rutinas sencillas con las que ejercitaremos abdominales, brazos, piernas... todas las zonas del cuerpo que queramos desarrollar. El entrenador en este caso será un dibujo al que deberemos imitar para completar nuestro entrenamiento en siete minutos.

Descargar para Android | Descargar para iOS

Hacer deporte | Pixabay

Keep

Cuenta con más de 400 ejercicios, sus planes de entrenamiento están divididos en categorías, dependiendo de la intensidad y el objetivo que cada usuario tenga, y cuenta con vídeos explicativos de cada ejercicio. Si somos principiantes, podremos ir notando el progreso en nuestro cuerpo y en el ejercicio, ya que la intensidad irá aumentando, por lo que es una app perfecta para todos los niveles, ya que encontraremos entrenamientos ajustados a cada perfil.

Descargar para Android

Freeletics Bodyweight

Dentro de la familia de aplicaciones Freeletics, la que nos ayudará a entrenar desde casa es su Bodyweight, que cuenta con diferentes tablas de ejercicios, que podremos configurar en función de la intensidad y del tiempo del que dispongamos, ya que hay rutinas de cinco o de treinta minutos, si un día tenemos más tiempo o le queremos dedicar más al ejercicio. Su entrenamiento se basa en utilizar el peso corporal como aparato de gimnasia, es decir, la única máquina será nuestro cuerpo y con su peso trabajaremos las diferentes zonas de nuestra anatomía.

Descargar para Android | Descargar para iOS

8Fit

Otra de las aplicaciones basadas en el entrenamiento HIIT (Entrenamiento de alta intensidad por intervalos) es 8Fit, que nos presenta rutinas de cinco a veinte minutos para que elijamos qué zona del cuerpo queremos entrenar ese día y a qué nivel, por lo que es perfecta para principiantes o personas experimentadas. Cuenta además con una gran variedad de ejercicios sueltos, con vídeo explicativo, por si preferimos ir por libres y confeccionar nuestra propia rutina escogiendo los ejercicios que más nos gusten o interesen.

Descargar para Android | Descargar para iOS

Ejercicios en casa

Como su propio nombre indica, esta app nos ayudará a trabajar nuestro físico sin movernos de casa. Cuenta con una extensa galería de rutinas y ejercicios, incluso en su versión gratuita. También ofrece calentamientos y estiramientos, por lo que además de cuidar nuestro cuerpo también lo apartaremos de posibles lesiones. La app registra nuestro entrenamiento diario y cuenta con vídeos y animaciones para ayudarnos a realizar los ejercicios en cuestión. Un acierto si queremos mejorar nuestros músculos pero no somos amigos de las máquinas del gimnasio.

Descargar para Android