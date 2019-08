La plataforma de streaming de Apple se ha convertido en muy poco tiempo en la segunda más utilizada en todo el mundo, estando cada vez más cerca de Spotify, que es la líder indiscutible de este tipo de plataformas. La maquinaria de Apple y la legión de usuarios de iPhone han conseguido extender el uso de la plataforma, que también tiene gran aceptación por parte de usuarios de otro sistema operativos “enemigos” como Android. Pues bien, ahora precisamente Apple Music es compatible con el dispositivo de streaming de la competencia, el popular Chromecast de Google, con el que ya podemos enviar música a cualquier dispositivo compatible con Chromecast.

Pronto enviarás tu música a Chromecast desde Apple Music

De momento ha sido la beta de la aplicación la que ha desvelado la compatibilidad con el dispositivo de Google, algo que hasta ahora no estaba disponible, y que era una de las principales demandas de los usuarios de la plataforma, que contaban con Chromecast y no podían disfrutar de su música en el televisor. Ha sido en la beta de Apple Music en su versión v3.0.0 para Android la que ha introducido esta esperada función, que permite reproducir la música desde la aplicación en un televisor, aunque este no sea inteligente, gracias a la conectividad inalámbrica de Chromecast.

Chromecast | Google

De esta manera, cuando la función llegue a todos los usuarios de Apple Music, podrán enviar la música a cualquier dispositivo compatible con Google Cast. Esto quiere decir que además de un Chromecast, desde Apple Music podremos enviar la música en forma de audio a otros dispositivos compatibles, como por ejemplo son los altavoces inteligentes de Google, o todos aquellos que sean compatibles con Google Home. De esta manera se abren muchas posibilidades para los usuarios de Apple Music, que podrán enviar el audio a los dispositivos de Google, que en comparación suelen ser más baratos que los de Apple. No en vano el acceso a los altavoces inteligentes, donde podemos escuchar la música de Apple Music es muy accesible. Al igual que en el caso de Chromecast, que por poco dinero nos permite convertir un televisor tradicional en un televisor inteligente.

Apple Music | Apple

Contando con que esta nueva función se ha dejado ver en la beta de la app de Apple Music, es de esperar que todavía haya que esperar algunas semanas para poder disfrutar de la música de la plataforma en otros dispositivos a los que a día de hoy no se podía enviar nada. Era una característica muy esperada, ya que sin ella la app de música de Apple se pierde mucho de lo bueno que ofrece el mundo conectado de los dispositivos de Google y compatibles, un trozo del pastel al que ahora también puede acceder Apple. Así que toca esperar unas semanas hasta que podamos enviar estos contenidos a Chromecast, siempre y cuando no tengas instalada la beta de Apple Music para Android, una app que se estrenó hace ya casi cuatro años.