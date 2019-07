Facetime es como se conoce a las videollamadas que hacemos en un iPhone. Es una de las apps más populares de estos móviles, y gracias a ellas una imagen que hace unos años era de película de ciencia ficción, se ha convertido en algo completamente habitual. Pero todas las videollamadas que hacemos a través de móviles pecan del mismo problema, y es la manera en que miramos a la cámara, que impide que miremos directamente a los ojos a la persona con la que estamos hablando en este momento.

Así modificará Apple tus ojos mientas haces un Facetime

Cuando hacemos una videollamada con cualquier móvil, la ubicación de la cámara de fotos, de vídeo en este caso, nos obligar a dirigir la mirada fuera de la pantalla, lo que se traduce en que nunca miramos a los ojos de la persona con la que estamos hablando. Vamos, que la otra persona nunca nos ve mirándola fijamente con los ojos. Pero desde Apple, que están en todo y a veces parece que se aburrieran, han trabajado en una nueva función de Facetime que puede modificar nuestra mirada mientras hacemos una de estas videollamadas.

Por lo tanto, aunque nosotros sigamos mirando a la cámara del teléfono, nuestros ojos con esta función activada, mirarán fijamente a la persona que está al otro lado de la videollamada. Por tanto un algoritmo será el encargado de modificar nuestra mirada para que se dirija directamente a la persona que está hablando con nosotros. Un buen ejemplo de esto que estamos hablando lo hemos podido ver en un tuit, en el que se muestra el antes y el después de la activación de esta función. Un resultado que como podéis ver es al menos inquietante. Como podéis apreciar, los ojos aparecen completamente centrados en la pantalla, dando la sensación de que la estamos mirando fijamente, aunque no sea así. Esta nueva función se llama "FaceTime Attention Correction" y está disponible en la beta 3 de iOS 13, el sistema operativo de Apple que se estrenará en los iPhone 11. Por tanto, es una función aún en desarrollo, pero que parece estar ya a punto para poder llegar a la versión final del sistema operativo de los de Cupertino.

La verdad que es un efecto un tanto inquietante, porque queramos o no, esos no son nuestros ojos, tal y como están orientados en ese momento, sino que entendemos que será la realidad aumentada y los algoritmos de inteligencia artificial de Apple los que hagan el trabajo. En cualquier caso es una buena manera de quedar bien con nuestro interlocutor, no vaya a pensar que no lo estamos mirando a los ojos cuando decimos que sí lo estamos haciendo. Como podéis imaginar, habrá que esperar al mes de septiembre para poder disfrutar de esta curiosa función en Facetime. De momento la beta 3 de iOS 13 solo ha brindado esta función a los iPhone XS y XS Max, pero lo más lógico es que de aquí a septiembre se convierta en algo estándar para todos los iPhone, al menos de las últimas generaciones, con Face ID y aptitudes para la realidad aumentada.