Los servicios de música en streaming se han convertido en una parte esencial del consumo de música en todo el planeta, muy por encima de los formatos físicos, que hace mucho tiempo perdieron la batalla ante lo online. Y en ese campo de batalla sin duda la plataforma más importante es Spotify, que fue una de las primeras en ver el potencial de este negocio y la que mejor lo ha sabido rentabilizar, con decenas de millones de usuarios en todo el mundo. Algo bueno que hizo en su momento Spotify para ganar clientes fue ofrecer una suscripción gratuita, en la que se podían escuchar temas actuales con ciertas restricciones. Algo que han replicado algunos de sus oponentes, como ahora lo hace Amazon Music, que ha lanzado la versión gratuita de su app de streaming de música.

Ya puedes acceder gratis a Amazon Music

Lo que han hecho hoy los de Jeff Bezos es lanzar una versión totalmente gratuita de su aplicación de música en streaming. Como sabéis hasta ahora era posible acceder a Amazon Music Unlimited con una suscripción mensual, ahora puedes acceder a Amazon Music gratis con solo tener una cuenta de Amazon, no hace falta nada más, y es algo que puedes tener en unos segundos, por lo que es esfuerzo es mínimo y no requiere de ningún desembolso económico para ello. Por tanto ahora puedes descargarte esta app y estar escuchando música casi al instante con una simple cuenta de Amazon.

Amazon Music HD | Pixabay

Una vez te has registrado puedes disfrutar gratis de Amazon Music por ejemplo en diversos dispositivos, como tu móvil, ya sea un iPhone o Android, así como en el televisor con Fire TV o los altavoces inteligentes Echo de Amazon. Aunque lógicamente al ser gratis hay ciertas restricciones y limitaciones de las que debemos ser conscientes. Una de ellas es que no hay libertad para escuchar lo que queramos. O en parte sí, porque podemos acceder a diferentes emisoras de radio, con un determinado género predominante, y escuchar ahí canciones de forma aleatoria. Por lo que no tenemos la posibilidad de escoger una canción de un determinado artista o escuchar un álbum, en este caso todo eso está limitado.

Por tanto lo que va a ocurrir es que vamos a poder escuchar música de todo tipo, de infinidad de artistas, pero con la limitación de que será de una manera aleatoria. Algo así como cuando escuchas la radio y eliges la emisora que quieres oír, con la diferencia de que en este caso lo hacemos con una interfaz de reproductor de música y podemos pausar y reanudar la música cuando nosotros queramos. Por tanto es un servicio de música más que podemos disfrutar ahora completamente gratis. Lógicamente es un servicio que va a ser muy popular, ya que sin millones los usuarios que son clientes de Amazon y que no tienen por qué ser necesariamente Prime. Por tanto la diferencia ahora es que puedes disfrutar de Amazon gratis aunque no seas cliente Prime, por lo que está disponible sin desembolsar ni un euro.