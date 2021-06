El almacenamiento ilimitado de Google Fotos se ha acabado, ¿qué pasa ahora?

Os hemos venido hablando mucho en los últimos meses acerca de Google Fotos, y no solo porque la plataforma de fotos cada vez cuenta con más funciones interesantes y prácticas, sino también porque uno de sus principales valores añadidos, como es el almacenamiento en la nube, toca a su fin ahora. Y lo hace precisamente hoy, el día 1 de junio, momento en el que Google cambia para siempre su política de uso de Google Fotos. Algo que va a afectar a un gran número de usuarios, que hasta ahora habían confiado en la plataforma precisamente por la gratuidad de su uso.

Se acaba lo bueno en Google Fotos

Hasta ahora el gran atractivo de la plataforma era el poder guardar de forma ilimitada nuestras fotos sin coste alguno. Desde siempre han existido dos calidades disponibles a la hora de subir las fotos a la nube de Google, una de calidad original, que guarda las fotos y vídeos con su calidad original, o lo que es lo mismo, ocupando el mismo espacio con el que se han guardado en el móvil o la cámara de fotos, o bien el modo “Alta calidad” que guarda las imágenes con una calidad ligeramente inferior para que quepan más fotos en el mismo espacio.

Google Fotos | Google

Pues bien, este último modo hasta hoy no contaba para calcular el espacio ocupado en nuestra cuenta de Google. Esto quiere decir que si nuestra cuenta de Google nos ofrecía 15GB gratuitas, podíamos tener 50GB en fotos sin limitación y de forma totalmente gratuita. Eso cambia desde hoy, ya que aunque las fotos y vídeos que hayas subido hasta ahora no vayan a ocupar espacio en la cuenta, a partir de ahora sí que lo harán. Lo que quiere decir que poco a poco las fotos que vayas subiendo automáticamente a Google Fotos incluso en la calidad menor ocuparán espacio en el almacenamiento total de la cuenta.

Planes disponible en Google One | Google

Así que hoy o mañana no pasará nada, pero si subes fotos de manera habitual a Google Fotos, aunque no cambies nada, llegará el momento en el que recibirás una notificación de que el espacio de almacenamiento de tu cuenta está lleno y que no se van a subir más fotos o vídeos a tu cuenta.

¿Y qué pasa entonces?

Pues es sencillo, si te encuentras en esa tesitura tendrás que pagar un plan de almacenamiento, para poder seguir subiendo las fotos y vídeos a tu cuenta de Google. Para ello deberás elegir alguno de los planes de almacenamiento de Google One disponibles, que parten desde los 1,99 euros al mes. De esta manera Google aunque perderá muchos usuarios, es de esperar que salga ganando con el abono de las cuotas de suscripción a los planes de almacenamiento, por las que ahora no percibe nada. Así que si te gusta Google Fotos y eres de los que sube fotografías casi s a diario, presta atención a tu cuenta de Google y su espacio libre, porque puede que pronto te lleves una sorpresa desagradable si no tomas medidas.