Cómo montarte en casa una nube alternativa a la de Google Fotos

Hoy hemos conocido que nada volverá a ser igual en Google Fotos a partir del 1 de junio de 2020. Y no será igual porque se acaba el almacenamiento gratuito. Durante estos años hemos copiado miles de fotos desde nuestros móviles y ordenadores sin ningún esfuerzo, ya que en el formato de “alta calidad” que pierde precisamente algo de calidad, se guardan sin límite las fotos. Algo que cambiará entonces y por lo que tendremos que abonar una cuota mensual. Por tanto llega el momento de pensar si merece la pena seguir utilizando Google Fotos, y pagar un dinero por tener almacenadas en la nube las fotos, tan siquiera en la calidad original. Y los números nos dicen que no, que a la larga no merece la pena, porque hay mejores alternativas, más caras inicialmente, pero que nos otorgan total libertad.

Un disco duro en red es la solución

Una de las razones del éxito de Google Fotos a lo largo de estos años, además de la gratuidad, ha sido la sencillez de uso. Que la copia de seguridad se realice de manera automática es algo que anima a utilizar este tipo de servicios, y no solo eso, sino el poder acceder a cualquier foto desde cualquier lugar es algo muy cómodo. Y todo ello lo podemos hacer también con un disco duro en red, a los que también conocemos como NAS. Son un disco duro como otro cualquiera, pero con la diferencia de que cuentan con conectividad de red, se les puede conectar un cable de red desde el router para poder acceder a él desde nuestro móvil o PC independientemente de donde estemos.

Disco duro en red | Western Digital

Estos discos pueden tener una bahía para albergar un disco duro, o varias. Y en función de nuestras necesidades podemos tener más o menos almacenamiento activo. O si ya hemos llenado un disco duro podemos comprar otro e introducirlo en la carcasa para seguir funcionando igual. Además estos discos son compatibles con apps que podemos instalar desde el móvil, desde donde podemos configurar la copia de seguridad automática de otros tipos de contenidos. Como por ejemplo todas las fotos que tenemos subidas a Instagram, Facebook o todo el contenido de Google Drive por poner un ejemplo. Además cada vez que añadamos fotos a esos servicios, se copiarán al disco duro.

NAS con dos bahías para albergar dos discos duros | TerraMaster

Otro aspecto a su favor es que podemos guardar las fotos que hacemos en el móvil con la máxima calidad, aquí no hay parches para subir las fotos a una calidad inferior, sino que tanto fotos como vídeos se copian siempre a la máxima calidad.

¿Merece la pena la inversión?

Completamente. Vamos a poner de ejemplo un Disco Duro en red NAS de Western Digital, con una capacidad de 6TB, que tiene un precio de unos 160 euros. Esto traducido a GB son 6.000. En Google Fotos podemos comprar 100GB de almacenamiento por 1,99 euros al mes. Por tanto, tras seis años habremos igualado la inversión hecha con el disco duro, pero con una gran diferencia. Tras ese tiempo seguirás teniendo 100GB de almacenamiento, frente a 6.000GB, y además tus fotos no serán tuyas si dejas de pagar, en cambio, en tu disco duro estarán a máxima calidad y serán solo tuyas desde el principio.

Además, será más seguro que esté en un disco dentro de tu casa que fuera de ella. Hay otros muchos discos entre los que elegir, aunque es más rentable comprarlos con más almacenamiento, ya que la diferencia de precio es mínima. También puedes optar por hacerlo algo más serio y profesional, y comprar solo el NAS, con dos o cuatro habías, y hacerse después con los discos duros que quieras y conectarlos. En cualquier caso, si no quieres complicaciones, compra de una sola bahía, con 6TB u 8TB, y cuando se llene, cambias el disco duro. De esta manera serás completamente independiente de Google Fotos.