La aplicación de música por excelencia está ayudando a muchas personas a mantener el optimismo y buen rollo a pesar de llevar ya más de un mes confinados en nuestras casas por la crisis del coronavirus. Una app que ahora ofrece una nueva función para los usuarios Premium, de la que habíamos oído hablar hace poco tiempo, y que nos ofrece algo así como vetar a determinadas canciones que odiamos tanto que no queremos volver a escucharlas. Una función para ocultar canciones, de tal manera que no quede rastro de ellas en ninguna de las playlist de nuestra cuenta de Spotify.

Una función para los usuarios Premium

Así, van a ser los usuarios Premium de Spotify los que puedan acceder a esta nueva funcionalidad, que permite ocultar las canciones entre las playlist de la app. Para ello solo tendremos que acceder al menú contextual de la canción, pulsando prolongadamente sobre ella, o en los tres puntos verticales que aparecen en la parte superior derecha. Una vez dentro tendremos que pulsar sobre el botón de “ocultar canción” para que esta desaparezca de las listas de reproducción que estemos escuchando. Cuando lo hayamos hecho, estas seguirán apareciendo en las listas.

Spotify | Photo by NeONBRAND on Unsplash

Pero al haber sido ocultadas, estas se mostraran difuminadas, y lo más importante, cuando llegue su turno en la Playlist esta será omitida por la app de música, de tal manera que no volveremos a escucharla bajo ningún concepto. Lógicamente esto es algo reversible, y podremos sacar de la lista negra a la canción con el mismo procedimiento a la inversa. Solo hay que entrar en el mismo menú y pulsar el botón de mostrar canción. De esta manera ahora cuando la playlist llegue a ella al reproducirá de la misma manera que lo hacía antes.

De esta manera Spotify añade una nueva función para los clientes de pago de la plataforma, que les va a dar más control sobre la música que les gusta escuchar. Por tanto si hay una o varias canciones a las que le tienes especial manía, vas a poder vetarlas para no escucharlas más. Una función que llega tanto a los usuarios de Android como de iOS, pero que de momento no está presente en todos los móviles. No sabemos si será una función que llegara con la actualización de la app o directamente desde el servidor. Porque lo cierto es que a día de hoy la función no está disponible en el menú contextual de las versiones que hemos probado en nuestros móviles.

Y lo que es peor, tampoco hay una actualización disponible con la que podamos disfrutar de esta nueva característica. Una función que desde luego muchos vamos a utilizar de manera indiscriminada con esas canciones que tanto odiamos y que de vez en cuando se cuelan en nuestras listas. Según hemos conocido también, en el futuro se podrá ocultar también la discografía de artistas enteros, de tal manera que no podamos escuchar ninguna de sus canciones. Una nueva característica que muchos usuarios han venido reclamando en los últimos años.