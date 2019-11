La aplicación de fotos de Google es sin duda la más utilizada en los móviles Android, y también por muchos usuarios de iOS, que también han sabido apreciar la forma en que esta aplicación es capaz de gestionar toda nuestra biblioteca de fotos de una manera más eficiente y en exclusiva en la nube. Por tanto desde nuestro móvil Android o iOS tenemos la posibilidad de gestionar esta galería de fotos en la nube, y además podemos editar las fotos contenidas en ella. Porque la aplicación nos ofrece multitud de controles para poder editarla a nuestro gusto, y ahora parece que esta edición va a ser incluso más libre de lo que lo era hasta ahora.

Edición a mano alzada

Eso es lo que hemos conocido que se podrá hacer en un futuro en la app. Y decimos que en un futuro porque primero tendremos que esperar a que se actualice la aplicación a su última versión para poder hacer uso de una nueva función que sin duda es la que más libertad proporciona al hecho de editar la imagen. Ha sido el Twitter de @julionihili el que ha desvelado la aparición de un nuevo botón en los controles de edición de una imagen. Este nuevo botón parece que solo está llegando a unos primeros afortunados, que están siendo capaces de disfrutar de una manera distinta de editar rápidamente las imágenes.

Nueva función de Google Fotos | Twitter de @julionihili

Este es el botón de la edición a mano alzada de la imagen. O lo que es lo mismo, el método ideal para editar las imágenes con un lápiz, al más puro estilo del S-Pen de los Galaxy Note. Pero esta función no solo es ideal para esos lápices, sino en general también para poder editar con la punta de nuestros dedos la imagen. Con ella vamos a poder generar a mano alzada anotaciones o marcar a nuestro gusto determinadas zonas de la imagen. Por tanto, se añade algo que no era tan sencillo hacer hasta ahora, como es la posibilidad de poder dibujar encima de manera sencilla y directa, sin tener que dar rodeos en la aplicación, ya que como veis se puede acceder a ella directamente desde un nuevo icono.

De momento este icono parece que no está llegando con una versión específica de la aplicación, sino que parece más bien una actualización del servidor que no está llegando a todos los usuarios, sino a un grupo bastante reducido. Eso quiere decir que de momento es solo una prueba para unos pocos afortunados. De hecho lo más probable es que en tu Google Fotos no encuentres nada similar a este icono. Pero sin duda es una función bastante esperada en el editor de Google Fotos por todos los usuarios, sobre todo por aquellos más creativos y que le pueden sacar más partido a ella.