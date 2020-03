WhatsApp Messenger es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo. Hasta aquí, esperamos no haber sorprendido a nadie. Los servicios de mensajería propiedad de Facebook no solo se limitan al intercambio de mensajes de texto y de voz, sino que también te permiten realizar llamadas de voz y video, compartir imágenes, documentos, ubicaciones de usuarios y mucho más. Por el hecho de haberse convertido en la principal aplicación de comunicación a nivel global, es muy molesto cuando nuestro móvil no es capaz de mostrarnos los avisos y alertas de mensajes entrantes. En este caso el problema suele estar en el propio móvil, no en la app y, más concretamente en la configuración del sistema operativo. En el caso de Huawei, como sucede con otros muchos terminales chinos, el problema radica en los permisos de las aplicaciones, las cuales pueden establecerse como cerradas en segundo plano o impedir el sistema de alertas cuando la pantalla esta bloqueada. Por este motivo repasamos las soluciones más efectivas a los problemas de las notificaciones de WhatsApp en los móviles de la firma china. ¿Es problema de la Red o la batería? Si la conectividad a Internet es deficiente, entonces a la app podría costarle bastante tiempo volver a conectar WhatsApp a Internet y enviarte notificaciones. De igual forma si tenemos poca batería podemos activar sin darnos cuenta el modo de ahorro de batería que puede dejar de enviar notificaciones de WhatsApp o de cualquier otra aplicación. Comprueba los ajustes de WhatsApp Asegúrate de que las notificaciones de WhatsApp estén habilitadas en tu móvil dispositivo. Para ello: Abre WhatsApp> Configuración> Notificaciones y asegúrate de que las notificaciones de mensajes y grupos no sean silenciosas.

Abre un Chat / grupo> Pulsa sobre el icono de tres puntos y asegúrate de que las notificaciones no están silenciadas. Configura las notificaciones desde los ajustes del móvil Para habilitar las notificaciones de WhatsApp desde la configuración del sistema, abre la app de Configuración, busca Notificaciones, selecciona WhatsApp y elige el método de visualización de notificaciones que prefieras: Permitir notificaciones

Mostrar en la barra de estado

Banners

Notificaciones en pantalla

Sin notificaciones en la pantalla de bloqueo

Si sufres este problema deberás habilitar las notificaciones en la pantalla de bloqueo de pantalla en tu dispositivo Huawei. Para ello accede a Configuración> Notificaciones> Notificaciones de bloqueo de pantalla> Mostrar .

Notificaciones de alta prioridad

Cuando habilitar esta opción EMUI priorizara las notificaciones de WhatsApp frente a las restantes apps.

Para ello accede al panel de configuración, selecciona Notificaciones, elige WhatsApp y, abajo del todo, entra en Más Ajustes. En esta pantalla habilita el conmutador para configurar las notificaciones de alta prioridad.

Desactiva el bloqueo de aplicaciones para WhatsApp

Una vez más abre el panel de Configuración y accede al menú de Aplicaciones. Aquí encontrarás una opción denominada “Inicio de aplicaciones” que permite a la app de mensajería iniciarse automáticamente aunque la pantalla se bloquee o la app esté cerrada. Para ello habilita el pulsador junto a WhatsApp.

Bloquea la app desde la multitarea

Uno de los secretos mejor guardados de EMUI es la posibilidad de bloquear apps desde la multitarea para que nunca se cierren. Hacerlo es tan sencillo como acceder a ella y, en la ventana de WhatsApp, pulsar y arrastrar hacia la parte inferior de la pantalla. Verás como sobre la app aparece un candado que impide el cierre de WhatsApp y, por consiguiente, evitar que no se muestren las notificaciones.