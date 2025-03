¿Quién quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

Hoy votaremos ARUSOROS DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

Niña. La niña intenta colocar al niño de juguete en el carrito del bebé. Lo intenta en varias ocasiones pero le es imposible y se va enfadando cada vez más. Al final, se enfada por completo, saca al niño y lo lanza al suelo.

Peluquería. Una mujer, en una silla motorizada de movilidad reducida circula con aparente normalidad por la calle. De repente, la señora pierde el control, y la silla se dirige hacia la entrada del local. Tras abrir la puerta y hacer una entrada triunfal, la mujer termina chocando contra una de las mesas de la peluquería.

Barba. Las largas horas en el trabajo se hacen aburridas en este taller de carpintería de Tennessee y a uno de sus trabajadores se le ocurre la divertida idea de dibujarse una cara bajo la cara que convierte la barba en el pelo cuando tira la cabeza atrás.

Ladrón. En Piura, Perú, un agente de policía lamentable ha visto como un presunto delincuente recién detenido se escapaba en el momento que se estaban haciendo una fotografía para colgar la noticia del operativo en las redes. Además, el policía no ha sido capaz ni de salir corriendo.

Madre. En Instagram, una joven le pide consejo a su madre, Laurita, que responde mensajes anónimos como este: “Tengo novio pero me estoy viendo con un ex compañero de trabajo. Algún consejo?” La madre, responde tajante: “Que no seas tan puta”.

Balón. Siempre se dice que todos los brasileños tienen un talento innato para el fútbol. No es el caso de este que estamos viendo. Parece que en lugar de jugar a fútbol esté haciendo capoeira.

Tendido. En México, este hombre se estrena en su puesto ambulante de venta de algodón de azúcar. Aún no controla demasiado bien cómo va el tema y eso hace que todo el tendido eléctrico de la zona acaba envuelto de dulce.

Superman. Este es el momento en el que Mickey Mouse y Supermán bajan de un trenecito y se ponen a correr por la acera mientras los graban. El superhéroe corre por donde no toca y acaba desapareciendo de escena.

Pedicura. Una mujer está sentada en un banco mientras le hacen una sesión de pedicura en los pies. De repente, la mujer tira la espalda hacia atrás, y cae hacia el suelo, ante la sorpresa de los trabajadores.

Michael Jackson. Un hombre feliz comienza a bailar como si fuese Michael Jackson en medio de la calle. Al caminar marcha atrás no se da cuenta de que llega un coche y acaba siendo arrollado.