¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?

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¡Llega el momento de votar 'Imbécil' de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

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El sábado votaremos 'Imbécil'. Estas son las opciones:

AIRFRYER.- Este chico va a coger una airfryer que se encuentra encima del frigorífico, pero lo hace subido a unos patines y encima de una escalera. Cuando parece que va a acabar con éxito su misión, los patines se le mueven, resbala y acaba cayendo al suelo de cara.

PUERTA.- Un hombre acciona, con un mando, la puerta del garaje. Esta empieza a elevarse cuando, de repente, la puerta para que las personas entre y salgan del lugar se abre inesperadamente, impactándole en la cabeza.

NEVERA.- Un hombre trata de subir una nevera por una escalera. Al hacerlo se trastabilla y acaba rodando por los escalones.

ARRASTRADO.- Un joven se mete en un cubo gigante y deja que un amigo le arrastre con un coche. En uno de los giros se abre demasiado y acaba volcando.

VALLA.- Un chico está sobre un balcón, mientras sus amigos disfrutan de un chapuzón en la piscina. Intenta lanzarles algo desde lo alto y termina cayendo valla abajo por el impulso que se da.

NEUMÁTICO.- Un joven se impulsa en un neumático para dar una voltereta. No consigue controlar el aterrizaje y se da con la cara contra la rueda.

MARTILLAZO.- Un joven se sube a una caja y después intenta derribarla de un martillazo. Lo consigue pero al hacerlo la maza le acaba golpeando en la cara. [GY]

MOTORISTA.- Dos amigos circulan sobre una moto. El conductor intenta hacer un caballito y terminan cayendo al suelo precipitadamente.

CHARCO.- Un hombre salta una valla que separa la acera de una carretera. No lo hace con demasiada soltura y cae a un charco que hay en una de las vías.

CABEZAZO.- Un hombre intenta partir una caña de un cabezazo. Es más resistente de lo que creía y eso hace que acabe fracasando.

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