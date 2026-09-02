¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusotros de la semana! Siete candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos Arusotros. Estas son las opciones:

Viaje en moto.- Un hombre estrena una moto que compra sin saber conducirla y la emoción le dura apenas unos segundos. Nada más arrancarla, pierde el control del vehículo y acelera directamente hacia el puerta/portón. La moto termina chocando de frente contra la estructura y el hombre cae tras el impacto. El estreno de la moto resulta muy diferente a lo que esperaba.

Juegos mundiales de robots.- Un robot humanoide ha acabado así al querer chutar un balón desde el centro de un campo de fútbol. Tropieza con el césped y no le da ni a la pelota.

Un acordeonista.- Un acordeonista que se ha venido arriba durante una feria, ha querido subirse a una mesa para tocar. Ha resbalado y se ha caído al suelo de manera bochornosa. Aún así, ha intentado seguir tocando.

Arreglan una bombilla.- Mandahué que en el preciso momento en que este hombre está sentado en la taza del baño haciendo sus necesidades, un electricista se pone a arreglar la bombilla del baño, que se ha fundido. Además lo hace a tal altura que tiene una vista perfecta del hombre y de lo que está haciendo en el baño.

Porrazo de la novia.- Una pareja de novios, recién casados, se dirige a salir del ascensor para ir a la celebración de su enlace. Pero, la puerta del ascensor se cierra repentinamente cuando están saliendo, y la novia se come, dándose un tremendo golpe en la cara.

El carrito se estrella.- Una pasajera cae de un carrito de golf y, cuando la conductora intenta ayudarla, se gira para intentar ayudarla y deja de controlar el volante. El carrito continúa avanzando sin que nadie lo dirija y termina chocando, provocando que los otros dos pasajeros se vean involucrados en un segundo accidente.

El baño del perro.- Una enorme ola sorprende a un perrito en plena playa y acaba arrastrándolo varios metros. El animal se encuentra cerca de la orilla cuando el agua llega y le envuelve por completo.