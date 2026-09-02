¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

EL BEBÉ QUE VA A TODA LECHE: Un bebé se desplaza rápidamente por el suelo dentro de una caja. El pequeño permanece metido mientras avanza a gran velocidad, moviéndose para conseguir desplazarse.

LA SUEGRA NO APRUEBA LA BODA: En India, una madre intenta detener el coche de su hija después de que la joven se fuga de casa y se casa con su pareja en contra de la voluntad de su familia. La pareja llega a Shrirampur para retirar una denuncia por desaparición que la familia presenta anteriormente. Cuando los familiares localizan a la pareja dentro de un coche, intentan detener el vehículo, pero el conductor no se para. En ese momento, la madre se sube al capó para intentar bloquear el paso. El coche continúa avanzando durante unos metros con la mujer sobre el capó, mientras varias personas observan la tensa escena.

MANDAHUE...RECHAZAR LA PARTE CRUJIENTE DEL HELADO: Un hombre ha querido bromear con un amigo al ofrecerle un helado con una capa crujiente extra y recién hecha.

UNA INFLUENCER SE LA PEGA CONTRA EL CRISTAL: En Maldivas, una influencer intenta grabar un vídeo para mostrar su llegada a un hotel, pero termina chocando de lleno contra una puerta de cristal. Krisi Evans prepara la cámara para grabarse mientras corre por la habitación y el hotel. Entra corriendo, tira la maleta, se quita las zapatillas y se dirige hacia la cama, sin darse cuenta de que una puerta de cristal está cerrada delante de ella. La joven continúa corriendo y acaba chocando con fuerza contra el cristal. El impacto hace que rebote hacia atrás y se golpee, provocándole un gran chichón en la frente.

"ARMANDO, ¡QUE TE PUEDES CAER!": En Colombia, un hombre, llamado Armando, bajo los efectos del alcohol, cae desde el balcón de un apartamento después de ignorar en varias ocasiones las advertencias de su compañera de piso. La cámara graba cómo el hombre se acerca al borde mientras su compañera le pide repetidamente que tenga cuidado porque puede caerse. Poco después, el hombre parece que va a hacer una especie de voltereta, y, sí, la hace… pero en el aire! Pierde el equilibrio y cae desde el balcón. Tras el accidente, consigue regresar al apartamento y se acuesta en su cama mientras su compañera permanece pendiente de su estado de salud.

CREE QUE ES UNA COLCHONETA...Y NO: Un hombre salta en un parque de Jumping entre colchonetas. De repente, se lanza sobre lo que parece una enorme colchoneta para rebotar, pero la superficie es dura, y se da un tremendo golpe.

UN ROBOT HUMANOIDE PIERDE EL CONTROL Y SE ESTRELLA CONTRA UNA BARRERA DURANTE UNA CARRERA EN CHINA: En Pekín (China), un robot humanoide T2 pierde el control al tomar una curva a gran velocidad durante una competición. El robot choca contra la barrera de protección y cae violentamente al suelo por la fuerza del impacto. Tras la caída, se observan chispas saliendo del dispositivo mientras los asistentes contemplan el accidente.

LE DA UN APRETÓN EN LA PEDIDA DE MANO: Un hombre se arrodilla para pedirle matrimonio a su pareja, pero los nervios le juegan una mala pasada en el momento más inesperado. Justo cuando se prepara para hacer la propuesta, sufre un apretón y termina manchándose de caca .

EL MOTORISTA ENTRA DISPARADO EN UN AUTOBÚS: En Colombia, las cámaras de seguridad captan el momento en el que un motorista circula a gran velocidad y choca contra el lateral de un autobús. El motorista sale despedido de la moto. Pero, ojo, que eso no es todo. La puerta lateral del autobús está abierta por un descuido del conductor y el hombre atraviesa directamente la abertura y acaba dentro del vehículo, cayendo entre los asientos. La puerta abierta, que supone un fallo de seguridad, hace que el motorista no impacte directamente contra la parte rígida del autobús y amortigua parte de la caída.

EL NIÑO NO VA A DEJAR DE COMER: Un niño protagoniza un divertido momento mientras habla sobre la comida y deja claro que piensa seguir comiendo lo que le gusta. En las imágenes, el pequeño asegura que va a comer lo que él quiere y que no piensa dejar de hacerlo. Cuando le dicen que está gordo, responde con seguridad que va a seguir comiendo. Su reacción y la firmeza con la que defiende su postura convierten el momento en una escena que llama la atención en redes sociales.

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