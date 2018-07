"Hay más acción, más zombies, las miradas son brutales... Nadie puede perdérselo"

Entre cervezas, nachos y patatas destacaba en el menú el "ojo del Gobernador", como muchos lo bautizaron. laSexta celebró con un peculiar pastelito el primer aniversario de BirraSeries, y el estreno "muy próximo", como ha dicho el director de Antena de laSexta, Mario López, de la tercera temporada de The Walking Dead.



laSexta presentaba la tercera temporada en exclusiva en esta reunión de blogueros, que este martes cumplió un año. "The Walking Dead no es una serie de zombies, es una serie sobre supervivientes del fin del mundo", cuenta Miriam Lagoa (@mlagoa).



Con la ventaja de que muchos de los asistentes ya habían visto los capítulos, adelantaron a laSexta.com todo lo que deparará: "Va a ser una tercera temporada muy intensa, donde los personajes están cansados de matar zombies y cada vez están más hundidos", adelanta Antonio Estévez (@funesVO).



Y es que en esta temporada no deja de haber sorpresas, ya comentaba entre risas Mariló García (@yonomeaburro): "Para los que leen el cómic, hay una sorpresa que viene con biberón". "Hay más acción, más zombies... Las miradas son brutales y nadie puede perdérselo", anima Noa Rodríguez (@noarrey).