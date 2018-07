Rust y Hart analizan el cadáver de la mujer en el campo de caña de azúcar

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1 | TRUE DETECTIVE

Una vez los agentes de Luisiana se encuentran frente al cadáver de una mujer desnuda, atada, con unos cuernos en la cabeza en un campo de caña de azúcar, Rustin Spencer trata de sacar todos los detalles posibles para la investigación. Cree que la víctima es una prostituta por el aspecto de sus dientes, encías, y rodillas, pero Hart prefiere esperarse a la autopsia, y no caer en prejuicios. Así comenzaba la historia entre estos dos agentes de Luisiana que se estaban metiendo en una aventura que sólo acababa de empezar: "Sé que no es el mejor momento pero me gustaría que vinieses a casa a cenar, Maggie ha insistido mucho", le decía Hart.