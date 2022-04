El próximo 09 de mayo llegará a MovistarPlus+ una de esas historias de ciencia-ficción en la que no veremos ni pistolas de rayos láser ni aliens dispuestos a invadirnos y esclavizarnos. 'The Man Who Fell to Earth' (podríamos traducirlo como 'El Hombre que Vino de las Estrellas') es un drama íntimo basado en historias personales que se enmarca en una realidad con tintes distópicos. Es una serie que nos va a invitar a redescubrir nuestro mundo a través de los ojos de otro. Esta ficción está basada en la novela homónima de Walter Trevis de 1963 y que ya fue adaptada al cine en 1976 y protagonizada por el añorado David Bowie.

La ficción, original del canal Showtime, le ha dado el peso a dos estrellas de Hollywood: Chiwetel Ejiofor ('12 Años de Esclavitud', 'Doctor Strange') y Naomie Harris ('Moonlight', 'Skyfall'). En cuanto a la historia de la serie en sí, beberá mucho del libro pero nos encontraremos con algún que otro girito para poner la historia de entonces al día.

En 'The Man Who Fell To Earth' seguimos a un personaje extraterrestre llamado Faraday (Ejiofor) que llega a la Tierra en un punto de inflexión en la evolución humana y debe enfrentarse a su propio pasado para determinar nuestro futuro. Harris interpreta a Justin Falls, una brillante científica e ingeniera que debe enfrentarse a sus propios demonios en su intento por salvar dos mundos. Al parecer, Faraday intentará que nuestro mundo no se marchite y extinga como le pasó al suyo. Completando el reparto tenemos a Bill Nighy ('Piratas del Caribe: el Cofre del Hombre Muerto', 'Love Actually') que se meterá en la piel de Thomas Newton, precisamente el alienígena al que dio vida David Bowie en la película.

'The Man Who Fell to Earth' cuenta con con Alex Kurtzman y Jenny Lumet como principales responsable del proyecto. Son sus showrunners. Y no son precisamente dos novatos en en esto de hacer ciencia-ficción. Kurtzman, por ejemplo, ha estado involucrado en el reboot de 'Star Trek' de 2009 y sus dos secuelas en el cine, además de ser el productor ejecutivo de 'Star Trek: Discovery'. En cuanto a Lumet, hablamos de uno de los creadores de otra iteración de la saga trekkie: la próxima 'Star Trek: Strange New Worlds'.