Joe da vida a su último acto en el explosivo final de temporada de The Following

LaSexta estrena en abierto los tres últimos capítulos de la primera temporada de 'The Following': Havenport, The end is near y The final chapter:

Havenport

El Departamento de Policía Havenport trabaja en el caso y el papel de Roderick como sheriff se pone en duda, lo que lo llevará a tomar una decisión terrible que amenaza la seguridad de Joey.

The end is near

En el penúltimo episodio de la temporada, Ryan, Parker y Weston se preparan para irrumpir en la mansión de la secta, pero Joe ya tiene un plan de huida en marcha. Mientras, un grupo de seguidores crea una distracción en el centro de evacuación del pueblo, que provoca el pánico entre los ciudadanos y se salda con el peligroso secuestro de un agente del FBI.

The final chapter

En el explosivo final, Ryan trata de parar a Joe antes de que finalice su juego con una jugada mortal. Mientras, Joe traslada a Claire a un lugar especial en el que el último duelo entre el bien y el mal tendrá lugar.