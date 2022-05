Dicen que mayo es el mes de las flores y tienen toda la razón porque por lo menos, en el universo de las series, este mes van a brotar como si saliesen de la tierra. Sólo entre Disney+ y HBO Max hay 18 estrenos. En cuanto a los géneros, tenemos series largamente esperadas como 'Obi-Wan Kenobi', thrillers en forma de miniserie que nos querrán dejar huella como 'The Staircase' o propuestas arriesgas que mezclan el género romántico y lo complicadas que son las relaciones a distancia con los viajes en el tiempo como 'La Mujer del Viajero del Tiempo'. Además, hay comedia, animación, acción... Vamos a repasarlos.

HBO Max

'El Búnker' - Lunes 02

Serie mexicana que cuenta la historia de Vladimiro, el propietario de un curioso búnker donde pasa la mayor parte del tiempo pintando, cocinando, inventando y tomando baños en su jacuzzi. Así es como él se aleja de sus problemas familiares, del trabajo y de la pandemia. Pero el destino el tiene preparada una sorpresa a Vladimiro y su camino aparentemente tranquilo va a cruzarse con una serie de circunstancias repletas de acción, enredos y sobre todo mucha diversión.

'The Staircase' - Viernes 06

Basada en una historia real, esta ficción explora la vida de Michael Peterson (Colin Firth), su extensa familia de Carolina del Norte y la sospechosa muerte de su esposa, Kathleen Peterson (Tony Collette).

'Pares y Nones' (T2) - Viernes 06

Segunda temporada de esta serie británica de la BBC estrenada en 2020 que está ambientada en un mundo distópico y describe una historia alternativa en la que el pueblo africano ha logrado aventajar a Europa tanto a nivel tecnológico como organizativo. Basada en la novela de la escritora Malorie Blackman.

'Conversaciones entre Amigos' - Domingo 15

Frances tiene poco más de 20 años y vive en Dublín, donde asiste al Trinity College con su mejor amiga, Bobbi. A pesar de haber salido previamente durante la escuela, la pareja se ha mantenido cercana y ocasionalmente interpretan poesía juntas. Las grietas comienzan a aparecer en su relación cuando se hacen amigas de la exitosa escritora Melissa y de su esposo Nick, que es actor, y comienzan a pasar más tiempo con la pareja. A medida que Frances se encuentra en una intensa aventura con Nick, su amistad con Bobbi y su sentido de sí misma se ven desafiados. Adaptación de la novela homónima superventas de Sally Rooney.

'La Mujer del Viajero en el Tiempo' - Lunes 16

Intrincada y mágica historia de amor adaptada por Steven Moffat de la aclamada novela de Audrey Niffenegger y dirigida por David Nutter. La serie cuenta la historia de Clare y Henry, un matrimonio con un problema... los viajes en el tiempo.

'Días de Gallos' - Lunes 30

Ficción procedente de argentina que se adentra en el competitivo mundo de las batallas de rap freestyle, a través de las historias de Rafaela, León y Andy, tres jóvenes que quieren ganarse un lugar en las famosas batallas de gallos, mientras se encuentran en medio de una peligrosa combinación de amistad, pasión y amor.

Disney+

'La Guerra de los Mundos' (T2) - Miércoles 04

El primer episodio de la nueva temporada empieza meses después de la desaparición de Emily. Los supervivientes de Londres planean luchar contra los extraterrestres, que todavía no saben por qué se parecen a ellos. Todos se tranquilizan cuando Tom encuentra a una débil Emily a bordo de una nave alienígena. Sin embargo, después de una ausencia tan larga, la joven pronto se da cuenta de que no todos están seguros de que ella está de su lado. Mientras, en el Observatorio, el grupo se sorprende cuando uno de los alienígenas llega buscando desesperadamente a alguien.

'Padre Made in USA' (T18) - Miércoles 04

Después de 300 episodios, esta serie que nació a raíz de 'Padre de Familia' llega a su 18ª temporada con otros 22 capítulos en el que las aventuras más absurdas y disparatadas siguen poniendo en apuros a esta familia de clase media norteamericana (con extraterrestre incluido).

'The Quest' - Miércoles 11

The Quest es un concurso inmersivo en el que ocho adolescentes de la vida real se sumergen en un mundo de ficción, Tierras Eternas. Allí deben salvar un reino y cumplir así una antigua profecía. A lo largo de ocho episodios, estos héroes viven en un mundo de fantasía repleto de castillos y realeza, con el apoyo de las Moiras, y donde una hechicera busca destrucción y poder.

'El Cazador' - Miércoles 11

Está basada en la historia real de Saverio Barone, un fiscal de apenas 30 años que, a principios de los años 90, protagoniza la caza de mafiosos sicilianos tras las masacres de Capaci y via D´Amelio en las que fallecen Falcone y Borsellino. Un fiscal que pone en jaque mate a toda la familia corleonesa mandando a la cárcel a centenares de mafiosos.

'Outmatched' - Miércoles 11

Para muchos, ser padre es duro, pero Kay, jefa de casino, sarcástica y sin piedad, y su marido Mike (Jason Biggs), un manitas y hombre sin cultura, la paternidad también puede convertirse en un clase de cálculo avanzado. Lidiar con las demandas y el ego de tres niños con un alto cociente intelectual podría ser difícil para cualquier padre, pero para dos obreros que a duras penas se sacaron el graduado, esto supone un riesgo.

'Big Hero 6: la serie' (T2) - Miércoles 11

Nueva temporada de esta secuela convertida en serie de la película de animación 'Big Hero 6' que se estrenó en 2014.

'Cómo conocí a tu padre' - Miércoles 11

En un futuro próximo, Sophie le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre: una historia que nos trae al presente donde Sophie y su grupo de amigos van a descubrir quiénes son, qué le piden a la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas. Esta serie es una especie continuación "espiritual" de la exitosa 'Como Conocí a Vuestra Madre' pero, en esta ocasión, veremos la historia desde el punto de vista de una chica.

'The Passage' - Miércoles 18

Esta serie se centra en el Proyecto NOAH, una instalación médica secreta donde los científicos están experimentando con un virus peligroso que podría llevar a la cura de todas las enfermedades, pero que también tiene el potencial de aniquilar a la raza humana. Cuando Amy Bellafonte es elegida como sujeto de prueba, el agente federal Brad Wolgast es el hombre encargado de llevarla al Proyecto NOAH. En última instancia, sin embargo, Wolgast se convierte en su padre sustituto, tratando de protegerla a toda costa. A medida que los científicos del Proyecto NOAH se afinan en una cura que podría salvar a la humanidad, estos nuevos seres comienzan a probar sus propios poderes, acercándose un paso más a un escape que podría conducir a un apocalipsis inimaginable.

'La Vida y Beth' - Miércoles 18

Cuenta la historia de Beth, una mujer con una vida maravillosa, al menos en teoría. Ha impresionado a todos los que han crecido con ella, se gana muy bien la vida como distribuidora de vinos, tiene una relación sólida con un hombre de éxito y además vive en Manhattan. Pero de repente, un incidente obliga a Beth a regresar al pasado y su vida cambia para siempre. A través de flashbacks de su vida de adolescente, Beth empieza a comprender por qué se ha convertido en lo que es y también averiguará en quién quiere convertirse. Seremos testigos de un periplo que la llevará a construir una vida más importante, más audaz y más auténtica en la que aprenderá a expresarse y a vivir con un verdadero propósito. Un recorrido por el camino de la memoria, que es además una poderosa fuente de traumas, comedia y desarrollo personal.

'Wu-Tang: an American Saga' - Miércoles 25

Esta serie está basada en uno de los grupos más influyentes e importantes de la historia del hip-hop. Inspirada en 'The Wu-Tang Manual' y 'Tao of Wu' está basada en la historia real de el Clan Wu-Tang. Ambientada en el Nueva York de principios de los 90 en el apogeo de la epidemia de crack, el programa sigue la formación del Clan, una visión de Bobby Diggs, también conocido como The RZA, que se esfuerza por unir a una docena de jóvenes negros que se debaten entre la música y el crimen, pero eventualmente se convertirá en la más improbable de las historias de éxito estadounidenses.

'Papás por Encargo' - Miércoles 25

Serie procedente de México en el que tres padres adoptivos cuidan de una niña de 13 años. Sin previo aviso, un día, la pequeña recibe un regalo de cumpleaños muy inesperado: una furgoneta con un mensaje. Su madre, a la que hace años que no ve, le pide que vaya a verla para que toda la familia pueda reencontrarse de nuevo.

'Obi-Wan Kenobi' - Miércoles 25

La serie más esperada del mes en Disney+ comienza 10 años después de los dramáticos acontecimientos de 'Star Wars: La venganza de los Sith', donde Obi-Wan se enfrentó a su mayor derrota: la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de jedi, Anakin Skywalker, que se pasó al lado oscuro como el malvado Darth Vader. Ewan McGregor vuelve a ponerse en la piel del maestro jedi en una de las ficciones que más incógnitas despiertan en los fans. ¿Qué queda por contar de la vida de Obi-Wan?