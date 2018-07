"Antes, las cosas eran diferentes, utilizábamos la electricidad para todo, ordenadores, teléfonos, incluso para cultivar alimentos y bombear agua. Pero después del apagón nada funcionaba, ni los motores de los coches, ni las turbinas de los aviones, ni siquiera las pilas. Todo aquello se acabó para siempre. La gente se moría de hambre, había enfermedades pero no medicamentos, había incendios pero no camiones de bomberos. Cayeron los Gobiernos, surgieron las milicias. Si eras listo te ibas de la ciudad, si no, morías".

Quince años después del apagón, Danny, el hijo de Ben Matheson, mientras estaba en la granja que se había creado junto a su familia, es secuestrado por los líderes de la milicia para un propósito oscuro. Charlie se ve obligada a contactar con su tío Miles, un ex marino del que lleva años distanciada para que le ayude a recuperarle.

Juntos, con una banda rebelde de supervivientes, se proponen rescatar a Danny, derrocar a la milicia y en última instancia, restablecer los Estados Unidos de América. Al mismo tiempo, explorarán el misterio de por qué falló la alimentación e intentarán recuperarla por todos los medios. Para ello darán con alguien muy especial: Grace Beaumont.