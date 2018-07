Álex intenta proteger a la familia Cruz del que dice ser su hijo

REFUGIADOS | CAPÍTULO 3

La llegada de Thomas a la casa de la familia Cruz alerta a Álex que llega armado para proteger a Sam, Emma y Ani, tal y como prometió. El refugiado no se fía del que dice ser hijo del matrimonio y no duda en interrogarle para saber si miente o no. Thomas intenta defenderse, prometiéndole que si no lo mata, le ayudará a encontrar a su mujer y a su hija por el mismo método que Emma dio con su hijo del futuro.