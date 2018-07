Álex: "Hay que deshacerse de esos cadáveres"

AVANCE ‘REFUGIADOS’

En el próximo capítulo de Refugiados, la policía investigará si el cadáver era realmente de Álex o no. Poco tardarán en darse cuenta de que la víctima era el exmarido de Emma. Hugo les tendrá entre la espada y la pared, y la familia Cruz tendrá que decidir si cuentan la verdad o no. ¿La consecuencia? Si confiesan lo que pasó, puede que Álex no se reúna con su familia. Mientras, el refugiado, seguirá con su promesa de protegerles. El próximo lunes, a las 22:30 horas, en laSexta.