En 'Griselda', la nueva serie de los creadores de 'Narcos' para Netflix, Sofía Vergara interpreta a Griselda Blanco, una mujer que llegó a la cúpula del cartel de Medellín, a pesar de los muchos obstáculos que tenía por ser una mujer en un mundo dominado por los hombres. En la ficción de seis episodios se muestra que durante unos años, esta narcotraficante operó bajo el radar de las autoridades porque nadie sospechaba que una mujer pudiera estar implicada. El mismo machismo al que se enfrentaba por un lado, era, por otro lado, un salvoconducto para seguir operando sin llamar la atención.

Y precisamente quien empieza a fijarse en ella o en las pistas que apuntan hacia ella es otra mujer en un mundo de hombres. Ella es June Hawkins, una policía que trabajaba entre los años 70 y 80 en el departamento de policía de Miami. Casualmente, un personaje tiene muchos paralelismos con el de Griselda Blanco.

Si bien 'Griselda' se trata de una ficción basada en la realidad, el personaje de June Hawkins es real, como muchos otros en la serie. Juliana Aiden Martínez ('The Blacklist') es la actriz que da vida a esta policía que era una de las pocas personas en el departamento que hablaba español. Trabajaba como analista y traductora en el departamento de inteligencia y redactaba informes sobre las investigaciones en las que ayudaba con los interrogatorios a testigos que solo hablaban español.

Dos mujeres, frente a frente

La serie refleja que diferentes testigos hablaban de la presencia de una mujer entre los narcotraficantes que operaban en Miami. Sin embargo, para los investigadores no tenía importancia y no consideraban que fuera una figura determinante en la jerarquía de esos grupos criminales. Realmente, Griselda Blanco era una excepción en un mundo dominado por hombres y en el que las mujeres eran un mero adorno o divertimento.

Casualmente, las dos mujeres tenían muchas características comunes, a pesar de estar en mundos diametralmente opuestos. Ambas eran de origen latino, aunque Hawkins sí es estadounidense, su madre era cubana y ella nació Miami. Las dos son madres solteras y fueron subestimadas por los hombres.

Esos paralelismos llamaron la atención de los creadores cuando el personaje apareció en la investigación. El cocreador y productor Eric Newman lo explicaba en la rueda de prensa: "En la investigación vimos que había paralelismos llamativos en sus historias, son dos mujeres en el mundo del tráfico de drogas en lugares opuestos". Y añadía: "La historia de June en el departamento de policía es similar, subestimada, maltratada, es madre soltera y aún así persevera y tiene éxito, por eso me pareció interesante tener las dos historias". Aunque aún así, Sofía es mucha Sofía: "Siempre ayuda tener un personaje fuerte frente a un criminal, aunque cuando tu criminal es Sofia Vergara quiere estar siempre con ella y quieres verla todo el tiempo".

Juliana Aiden Martínez ha explicado en una entrevista en InStyle Mexico que habló con la June Hawkins real para preparar su personaje: "Tuvimos varias conversaciones porque quería encontrar una manera de honrar cómo se sentía en ese momento como mujer". Lo que le contó sobre cómo moverse en ese mundo de hombres era que la mayor parte de tiempo consistía en "no dejar ver que las cosas le molestaba y seguir adelante".

Hawkins tuvo éxito en su trabajo y llegó a entrar en un grupo de élite para luchar contra el narcotráfico, el CENTAC, como se puede ver en la serie. La agente siguió trabajando durante 30 años hasta que se jubiló en 2004. Y hace unos años, hablaba sobre su carrera en el podcast 'Law Enforcement Talk' y sobre el sexismo al que se enfrento en sus inicios como policía "en los primeros cinco años siendo la única mujer en la mayoría de unidades". "Se burlaban de mí y los chicos, sobre todo al principio, se notaba que me ponían a prueba molestando. Utilizaban lenguaje grosero a ver si me ofendía y hubo tipos que me acosaron sexualmente", explicaba en el podcast casi como si fuera algo normalizado.

"Seguí adelante", dijo. Tal y como relata durante la entrevista "estaba centrada en mantener el trabajo y en hacer las cosas bien para lograrlo". Una determinación que se refleja en la serie y que la llevó hasta su objetivo.