"David Simon y HBO se la jugaron en la segunda temporada de The Wire y dieron en el clavo. Frank Sobotka frente al puente de Baltimore. Historia de la TV". Con estas breves palabras y una escena de Sobotka frente al ahora derrumbado puente se despide en X (antes, Twitter) @5thbeatle__. No es el único. "Siempre nos quedará The Wire de David Simon para admirar el puente Key de Baltimore", escribe @Blackisakolorr. "Baltimore es la ciudad de The Wire, y el puente que acaba de arrasar un barco sin control es protagonista esencial de la serie", añade @osses.

No hay fan de The Wire que no lleve pensando en el puente de Baltimore desde el momento en el que se enteró de que un buque sin control se había chocado contra la estructura, que acabó derrumbándose sobre el agua. Y ahora son muchos los que dicen adiós al que, sin duda, fue un protagonista clave de una de las mejores temporadas de la serie. Lo que David Simon no vio venir fue precisamente el destino del puente, clave en una de las conversaciones que muchos seguidores de la serie recuerdan ahora.

"¿Ves ese puente, Nick? Es uno de nosotros. Lo que llamamos una metáfora. Es como nosotros, los Sobotka, nuestro sindicato y toda la clase obrera de este país. Durará para siempre, como nosotros", le dice Frank a su sobrino. The Wire, que en 2008 puso fin a la historia, sí durará para siempre. Ha pasado a la historia como una de las series más completas, una de las historias mejor contadas.

El mayor puente de Baltimore, cuyo nombre, Francis Scott Key, viene del abogado que escribió el himno nacional de Estados Unidos, tenía una longitud de 2.632 metros y por él transitaban unos 11 millones de vehículos al año. Al conocer la noticia, el propio David Simon no solo ha reaccionado mostrando su tristeza, sino que se ha embarcado en una lucha dialéctica en redes sociales contra los conspiranoicos que difunden teorías sobre un posible ataque terrorista y otras versiones sin fundamento del accidente.

El creador de The Wire, anteriormente periodista en The Baltimore Sun, ha tenido un enfrentamiento especial con la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, a la que se ha dirigido acusándola de tener una inteligencia inferior a la de un idiota. La republicana lanzó al aire la pregunta de si se trataba de algo intencional o simplemente de un accidente, a lo que Simon le preguntó: "¿Es usted intencional o simplemente un accidente?".

En comentarios posteriores, Simon se ha referido a ella como una "demagoga irresponsable e idiota", al haber hecho esa pregunta en público después de que se hayan publicado vídeos y retransmisiones de radio que evidencian un fallo en la dirección del carguero y la llamada de auxilio al capitán del puerto, además de que no solo no existe ninguna reivindicación por parte de ningún grupo terrorista sino que la Policía ha descartado que se trate de un ataque. "Eres una idiota frívola".