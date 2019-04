Regresa la 'abuela de Dragones' con el análisis más divertido de la última temporada de Juego de Tronos

La cuenta atrás para el final definitivo de Juego de Tronos ya ha comenzado y con el regreso de la serie ha vuelto también ella, Guadalupe Fiñana, la 'abuela de Dragones'.

Fue su nieta quien publicó un vídeo con la reacción de Guadalupe al ver el último capítulo de la séptima temporada y en cuestión de horas, según recogió Europa Press, la grabación llegó a las 400.000 reproducciones.

La mujer mostraba su profunda indignación por la larga espera hasta que volviera la serie. Sin duda, la gracia y desparpajo que derrocha Guadalupe hicieron que se convirtiera viral en las redes sociales.

"¿Ya se ha acabado?, ¿no me digas? Dentro de dos años me habré muerto yo y me muero con el intríngulis. Pongo una demanda ya porque esto es jugar con mis sentimientos", dijo al final de la séptima temporada.

Sin embargo, la espera ha merecido la pena, tras el parón la octava temporada ya está aquí y, de nuevo, la 'abuela de Dragones' vuelve a hacernos disfrutar con sus desternillantes análisis. "Estos serán de todos los que se han unido para combatir a los muertos. Ahí está el dragón y ese, nada más que lo llame la madre, se vuelve bueno", aseguró al ver lo último de Juego de Tronos.

Sin duda, con los nuevos capítulos de la serie la 'abuela de Dragones' nos seguirá regalando infinidad de buenos momentos.