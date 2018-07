Maisie Williams y Sophie Turner protagonizan el 'Carpool Karaoke' más divertido de Juego de Tronos

En un vídeo emitido por 'The Late Late Show' podemos ver unos divertidos momentos de las dos actrices de 'Juego de Tronos'. Maisie Williams propuso un juego donde ambas debían leer algunas frases imitando a Sean Bean, quien encarna a Ned Stark como padre de ambas en la serie.

Sophie Turne tuvo que imitar el 'Hakuna Matata' de la película El rey León, quien superó con creces las expectativas de la audiencia. En una segunda prueba, a la mayor de las hermanas, Sansa Stark, le tocó representar el "Oh my God, Becky, lool at her butt" del videoclip de 'Baby Got Back' de Sir Mix-A-Lot.

Por otro lado, Apple Music, tras asociarse con 'Carpool Karaoke' ha preparado un opening especial que se inspira en la cabecera de 'Juego de Tronos'.