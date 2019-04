Juego de Tronos: todo lo que tienes que saber (y volver a ver) antes de empezar la octava temporada

El final de la batalla ha llegado. Tras siete años, Juego de Tronos estrena la que será la última temporada de la serie el próximo 15 de abril. Entre numerosas teorías e hipotéticos finales, los fans de la serie comienzan a morderse las uñas esperando el gran momento, pero ahora Bryan Cogman, productor ejecutivo y guionista de la serie, ha dado una pista más para aquellos que no quieran perderse nada de lo que pase el 15 en el final de la serie.

Cogman ha publicado en 'Entertainment Weekly' los 21 capítulos que nadie debe perderse si quiere entender todos los detalles de los últimos seis capítulos, aunque, si no has visto ninguno, te recomendamos que no leas más allá de la primera temporada para no sufrir 'spoilers'.

El productor comienza por cuatro capítulos de la primera temporada: el 1, el 2, el 9 y el 10. En los dos episodios iniciales se da a conocer a los personajes y se relata la trama de la serie; en el capítulo nueve se ejecuta a Ned Stark; en el 10, se da visibilidad a los bebés dragones.

Pero la debilidad de Cogman es el tercer capítulo de la segunda temporada. En él, Tyrion descubre a un espía y aparece por primera vez en escena Brienne de Tarth. En el capítulo seis se produce otra escena importante: Theon toma Invernalia y ejecuta a Rodrik Cassel. Uno de los favoritos de Cogman es el nueve de esta temporada: "¡Nuestra gran batalla!".

Pasamos ya a la tercera temporada, de la que el productor destaca el "momento oscuro" en el que le cortan la mano a Jaime en el capítulo 3. El el episodio 4 se produce el motín de la Guardia de la Noche, y surge uno de los villanos principales. También es inevitable ver "uno de los mejores episodios cortos de la serie", según Cogman: el capítulo 5. El número 9 vuelve a repetirse como fundamental en la tercera temporada: 'La Boda Roja' o "el episodio que lo cambió todo".

Tres capítulos destaca el productor de la cuarta temporada: el 6, el 8 y el 10. En el primero de ellos, se vive el juicio a Tyrion Lannister. 'La Montaña y la Vívora' es otro de los capítulos que nadie se debe perder; en él, a Oberyn Martell "la montaña le oprime hasta que su cabeza explota". Para finalizar: 'Los niños', el último de la temporada.

La quinta temporada arranca con varios puntos de inflexión en los personajes, y 'Casa Austera' es el momento en el que vuelven los Caminantes Blancos.

"¡Hold the door!", es el grito que da el pistoletazo de salida al capítulo 5 de la sexta temporada, y Cogman lo señala como uno de los imprescindibles. El capítulo 9 vuelve a ser la estrella en la penúltima temporada de la serie por la brutal batalla que se produce. El capítulo final de la temporada marca, sin duda, un antes y un después: Jon es el Rey del Norte y tiene algo que ver con los Stark.

La última temporada hasta la fecha lidera los grandes cambios que darán pie a las escenas más importantes de la próxima temporada. En el capítulo 3, 'Justicia de la Reina', Lady Oleanna desvela que mató a Joffrey y se produce el primer encuentro de Jon y Daenerys en el Salón del Trono. El siguiente episodio, 'Botines de Guerra' revive la batalla de Daernerys y Jamie y el capítulo 7 es sin duda "otro final de temporada épico".