La esperadísima segunda y última entrega de la serie 'Paraíso' será "la más oscura, más sexual y más disfrutona" en palabras de su director Fernando González Molina.

Macarena García y Pau Gimeno han hablado con LaSexta para contarnos cómo han vivido ellos los rodajes y qué nos encontraremos en los nuevos capítulos.

La evolución de los personajes

Tres años han pasado en la ficción desde que terminó la primera temporada y los espectadores, dice Macarena, "van a disfrutar viendo a los personajes habiendo crecido, habiendo madurado". De hecho, Paula Costa, la guardia civil a la que interpreta, está embarazada de ocho meses.

Costa había descubierto que el mal acecha cada tres años y está alerta porque sabe que algo puede suceder

La actriz nos cuenta que el de su personaje "es un embarazo de riesgo, así que trata de llevar una vida tranquila junto a Mario", su pareja, pero esa paz se verá pronto truncada. Costa ya había descubierto que el mal acecha cada tres años y está alerta porque sabe que algo puede suceder. Su sentido de la responsabilidad, añade la actriz, "acabará llevándola a ponerse en peligro a sí misma".

Pau Gimeno puntualiza que veremos "una evolución en la serie y en los personajes que nos llevará a una nueva trama" y eso hará muy disfrutable esta nueva temporada. Con respecto a su personaje, descubriremos un secreto sobre el verdadero origen de Javi que sus padres esconden desde su nacimiento.

La oscuridad seguirá presente a través de nuevas e inquietantes atmósferas que visten el tránsito por el mundo del Más Allá. Pero también habrá lugar para la luz, desde el descubrimiento del sexo que, por cuestión de edad, van experimentando Javi y sus amigos a la historia de amor que vive la propia Costa.

Sinopsis

Un nuevo grupo de No Muertos, las Novavis, aparece en Almanzora con el objetivo de destruir el pueblo para poder llevar a cabo un misterioso ritual. La sagaz agente Costa será la primera que perciba que algo está pasando y que Javi y el resto de sus amigos y familiares están en peligro.

Un viaje a 1995

El año final de la saga es 1995 y para actores tan jóvenes el viaje a la década de los 90 ha supuesto una inmersión de lo más emocionante. "Yo tenía entonces siete años y mis recuerdos son más vagos pero, de pronto, me descubría entrando en un set y que se me ponían los pelos de punta con un objeto que me encontraba".

Con suerte, los espectadores podrán realizar a través de esas recreaciones el mismo viaje que los actores. Como el que hizo Pau Gimeno que, sin haber llegado a vivir aquella época, ahora ha encontrado apasionante "descubrir la cultura, el arte y cómo era la vida en los 90". Así que, los que la hayan vivido podrán recordarla y quienes no tienen una ocasión perfecta para conocerla un poco mejor.

Efectos especiales

Esta segunda temporada supone un enorme esfuerzo desde el punto de vista técnico con la utilización de tecnología 3D y VFX. Gran parte del desafío viene de tratar de recrear los formatos y las texturas visuales de la propia época. Sin duda, la factura de la imagen coloca la serie a un nivel pocas veces visto en nuestro país.