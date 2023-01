Filmin

'The Dreamer' Miniserie -Martes 24 de enero de 2023

Estamos ante la llegada al mundo de las series de la historia detrás de 'Memorias de África', el best seller de la escritora Karen Blixen que cuenta sus casi dos décadas viviendo en África, cuando Kenia era una parte británica de África Oriental. 'The Dreamer' es, de hecho, el biopic de la propia autora que, partiendo de un drama histórico, explorará la evolución de su personaje y otros que la influenciaron durante aquella época que marcó su vida. Con el filme homónimo de 1985 como precedente, la expectación con esta serie es alta. No es de extrañar, pues aquella cinta, protagonizada por Robert Redford y Meryl Streep, fue un éxito mundial que llegó a ganar hasta siete premios Óscar.

'Oswald. El falsificador' Miniserie -Miércoles 25 de enero de 2023

Esta serie complementa el largometraje homónimo dirigido por Kike Maíllo para completar el retato del catalán Oswald Aulestia, uno de los mayores falsificadores de arte de la historia. Se trata de tres episodios que llegan cuatro meses después de la película, nominada al Goya a Mejor Largometraje Documental. El propio impacto del documental en la vida de su protagonista, al que ha hecho mundialmente famoso, se refleja en las reflexiones que el propio Oswald hace en la serie. El artista fue perseguido durante años por la justicia estadounidense en colaboración con los Mossos d’Esquadra, los Carabinieri y el propio FBI por ser un objetivo central de la misión Operación Picture, que buscó encarcelar a los autores de una de las más importante tramas de falsificación de arte conocidas.

Disney+

'Entre el mundo y yo' T1 -Miércoles 25 de enero de 2023

Una historia de celos, inseguridades y una curiosa maniobra para tratar de destapar una hipotética infidelidad. Será la de Tolga, el apuesto actor de telenovelas al que su novia, prestigiosa ejecutiva de una famosa revista llamada Moqquete, tratará de seducir de forma encubierta en las redes sociales. Para ello Ilkin, así se llama ella, utilizará a una preciosa e ingenua joven de 22 años a la que meterá en un peligroso triángulo que le servirá para saber si el amor de su pareja, otrora intenso y apasionado, continúa siendo inquebrantable.

'Extraordinary' T1 -Miércoles 25 de enero de 2023

En un cómico y extraordinario mundo, los jóvenes desarrollan un poder sobrenatural cuando cumplen los 18 años. Todos excepto Jen, que se convierte en el bicho raro cuando, al haber cumplido ya los 25, su poder su poder todavía no se ha manifestado. Estancada en un trabajo sin proyección en una tienda de regalos, se apoya en su amiga Carrie para no venirse abajo y pasarse el día auto compadeciéndose. Su medio novio se llama Luke y tiene la capacidad de volar, algo que a Jen la hace sentir muchas veces aún más cerca del subsuelo. Otros de los atributos de la gente a su alrededor son los de la superfuerza, hacer retroceder el tiempo o, incluso, comunicarse con el más allá, cualidades que a sus poseedores también les traerán algunos sinsabores.

Movistar Plus+

'Supernormal' T2 -Jueves 26 de enero de 2023

Patricia Picón, el personaje interpretado por Miren Ibarguren, sigue sin tener trabajo y se dedica a cuidar a sus cuatro hijos. Pero, aunque trate de engañarse a sí misma, su vida se ha convertido en un tedio absoluto. En el fondo, echa de menos el competitivo mundo de la banca y está dispuesta a regresar para sacar los codos y recuperar su lugar entre los trepas que la han desplazado durante su ausencia. Para lograr este particular resurgir del ave fénix en clave de comedia, buscará la complicidad de su vieja amiga y secretaria Marisol, que ahora trabaja en una tienda de ropa. Una vez en la batalla se dará cuenta de que ser madre y tener una súper carrera profesional no es fácil, pero está dispuesta a intentarlo.

Netflix

'La chica de nieve' T1 -Viernes 27 de enero de 2023

Basada en el bestseller de Javier Castillo, esta serie cuenta la historia de la desaparición de una niña llamada Amaya durante una cabalgata de reyes. Sus padres empiezan a vivir un auténtico infierno y una joven estudiante de periodismo, a la que interpreta Milena Smit, se tomará este caso como algo personal. De hecho, pondrá en marcha una investigación paralela para dar con la niña porque no confía en las fuerzas de la ley. Su obsesión tiene mucho que ver con el sufrimiento que padeció por un trágico acontecimiento de su propio pasado.

'Agencia Lockwood' T1, viernes 27 de enero de 2023

Ambientada en Londres, cuenta la historia de tres jóvenes que forman parte de una organización que lucha contra amenazas sobrenaturales en un mundo plagado de presencias fantasmagóricas. Su líder, Anthony Lockwood, es un rebelde que encuentra como compañeros al excéntrico George y a una niña que posee poderes extraordinarios. Al no contar con supervisión adulta ni financiación, tendrán que tirar de valentía, imaginación y talento para hacer frente a un enorme desafío que podría cambiar el curso de la historia.

APPLE TV+

'Terapia sin filtro' T1 -Viernes 27 de enero de 2023

Tras perder a su mujer, Jimmy trata de hacer de padre y amigo mientras continúa trabajando como terapeuta. Pero, hay algo que no le gusta de su vida y, para sentirse mejor, decide empezar a cambiar el modo que tiene de tratar a los demás. Jimmy buscará su propia redención ayudando a otros pero está por ver que eso le ayudé a encontrar su camino y volver a coger las riendas de de su vida. Protagonizada por Harrison Ford y Jason Segel.

Dark

South of Hell T1, viernes 27 de enero de 2023

Continuando con la temática de la fantasía, la ciencia ficción y lo paranormal, llega este thriller que cuenta la historia de María Abascal, una audaz y talentosa cazadora de demonios. Junto con su hermano David, tratarán de localizar y exterminar a aquellos demonio que viven entre nosotros pero su batalla más dura podría ser contra ella misma, porque en su interior vive Abigail, un demonio que se alimenta de la maldad otros demonios a los que María combate.