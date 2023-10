La serie 'Luz de luna' lanzó al estrellato a Bruce Willis gracias al papel del detective David Addison que interpretó junto a la actriz Cybill Shepherd que daba vida la exmodelo arruinada Maddie Hayes. Ahora, la serie se puede ver en streaming en Estados Unidos a través de Hulu y tras unas largas negociaciones, especialmente complicadas por los derechos musicales. En España no sabemos aún si llegará a Disney+.

El creador de la serie Glenn Gordon Caron ha declarado a The New York Post cómo lo ha vivido junto al protagonista Bruce Willis. Además, en medio del largo proceso para recuperar la serie se produjo la retirada del actor por una enfermedad que, tal y como confirmó después el diagnóstico, se trata de demencia frontotemporal. "Sé que está muy feliz de que la serie esté disponible", comenta Caron refiriéndose al actor de 69 años.

Y es que tal y como ha explicado antes de que avanzase la enfermedad ya había hablado con él sobre un posible regreso de los antiguos capítulos. "El proceso ha durado mucho y la enfermedad de Bruce es progresiva, así que pude hablar con él sobre el regreso de la serie antes de que la enfermedad le volviera poco comunicativo como ahora", ha explicado. Y añade: "Sé que significa mucho para él".

El que fuera también creador de la serie 'Medium' en los 2000 ha contado que intenta mantener la relación con Willis: "Me he esforzado por permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria". Del actor ha destacado que "no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él. Amaba la vida, simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo". Por ese motivo se hace difícil ver cómo le transforma la enfermedad.

Caron también ha dicho que cree que Willis le reconoce: "Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy". A pesar de que no pueda comunicarse, o leer -tal y como revela Caron después de afirmar que el actor era un lector voraz- "sigue siendo Bruce y estás agradecido de que esté, pero la alegría de vivir se ha ido".

Emma Heming Willis, la mujer del actor, también ha celebrado la "feliz noticia" del regreso de la serie que se emitió originalmente entre 1985 y 1989. "Podéis apostar que nuestra familia estará viendo mañana Hulu", escribía en Instagram junto a una imagen promocional de los protagonistas un día antes del estreno. "David Addison y Maddie Hayes para siempre", añadía a la publicación.