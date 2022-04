ATRESplayer PREMIUM recupera una de las marcas de mayor éxito de Series Atresmedia: Un paso adelante. La plataforma prepara 'UPA Next', una nueva serie original de la plataforma de Atresmedia, que tiene como escenario la academia Carmen Arranz, la más famosa escuela de artes escénicas de nuestra televisión. La serie, que comenzará su rodaje durante este verano, está ultimando su elenco protagonista, que estará conformado por algunos de los rostros más emblemáticos de Un paso adelante junto a una nueva generación de jóvenes actores que se meterán en la piel de los alumnos de la academia Carmen Arranz.

Además, la serie abre un casting para buscar los integrantes del cuerpo de baile. A través de una acción interactiva y participativa, 'UPA Next' ofrece la posibilidad para que sus fans puedan demostrar su talento y formar parte del proyecto. Primero se buscará el talento a través de Tik Tok e Instagram con varios challenges de baile diseñados por Toni Espinosa, coreógrafo de la serie, y apadrinados por bailarines profesionales, que se encargarán de mostrar estos retos. Después, los seleccionados pasarán a un casting presencial donde serán evaluados por el equipo coreográfico de 'UPA Next'.

El colectivo Manson, que ha trabajado con Rosalía, C. Tangana, Katy Perry, Raw Alejandro, J. Balvin o Prodigy, será el encargado de la realización de los números musicales, que en 'UPA Next' se elevarán a una nueva categoría nunca vista en la televisión de nuestro país. Los nuevos capítulos estarán producidos por ATRESMEDIA TELEVISIÓN en colaboración con Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO).

Un paso adelante supuso una revolución en el panorama de las series españolas con la introducción del género musical en la ficción. Emitida en Antena 3 de 2002 a 2005, con una media de 3,6 millones de espectadores obtenidos a lo largo de 6 temporadas y con capítulos que superaron los 4,7 millones de seguidores. ‘Un paso adelante’ fue todo un fenómeno que vuelve con nuevos capítulos en ATRESplayer PREMIUM.