Así reaccionó María Jiménez cuando el padre de su hija le dijo que no era suya

"A mí me daba igual ser madre soltera en aquella época, porque yo pasaba de todo el mundo", afirmaba María Jiménez en su documental, 'María Jiménez: mi mundo es otro' que emitió laSexta.

Sobre el padre de su hija, cuya identidad nunca quiso revelar, aseguraba que "era una persona absurda que ya murió" y que cuando le dijo que estaba embarazada de él, él le respondió que no era suyo. Su reacción, explica María, fue decirle "si no es tuyo hoy, no lo va a ser nunca".

Gonzalo García Pelayo, su productor, asegura que este hombre fue compañero suyo de colegio, y que las canciones de María, con sus desamores, eran fundamentalmente para él.

El día que dio a luz, María Jiménez recordaba a una "monja hija de puta que me decía cuando me quejaba 'cuando estabas follando no te dolía, ¿no?'". Isabel, su hermana, señalaba que sus padres, "con todo lo duros que eran, jamás le dijeron 'no'".

La cantante recuerda que a los 15 días de dar a luz ya estaba en el escenario: "Había que mantener otra boquita más". De hecho, asegura que en mitad de las actuaciones le venía la subida de leche. "Me ponía dos trajes chorreando de leche, se lo contaba al público y se hartaba de reír", contaba.

Isabel explicaba que María cuando llegaba de trabajar por las noches "entraba en la habitación a mirar a la niña, la quería mucho". "Yo sí he sido madre, pero conmigo no han sido madre", afirmaba María.

(*) laSexta.com recupera esta pieza con motivo del 75 aniversario del nacimiento de María Jiménez, que se cumple este febrero.