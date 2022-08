ATRESplayer PREMIUM sigue creciendo con la incorporación de ficciones en serie originales a su catálogo. Es la forma que están explotando para consolidar su gran apuesta por la producción nacional. De momento, acaban de anunciar un nuevo proyecto. Se trata de 'Zorras', su nueva serie original basada en la primera novela de la exitosa trilogía de Noemí Casquet. La plataforma de pago de Atresmedia ya ha arrancado el rodaje y anunciado el reparto.

Andrea Ros interpretará a Alicia, una joven con una vida estable en su pequeño pueblo natal, Montgat, que decide romper con todo al encontrar un nuevo trabajo en Madrid. En una nueva ciudad, con un entorno laboral hostil, deudas e inseguridades lo único que le hace seguir adelante es su grupo de amigas. Emily (Mirela Balic) y Diana (Tai Fati) formarán junto a Alicia 'el club de las zorras'. Lo que no se esperan es que esto provoque una auténtica liberación y revolución femenina. Descubrirán juntas la importancia de la amistad y aprenderán a querer bien y, sobre todo, a quererse libres.

'Zorras' es una historia que moderniza las historias chick-lit y busca retratar a mujeres reales, con sus inseguridades, pero con ganas de comerse el mundo. La intención no es mostrar sexo por mostrarlo. Hay una clara motivación divulgativa porque 'Zorras' no solo es una serie sobre sexo, es ante todo una historia de amistad y sororidad. Sus protagonistas, Alicia, Diana y Emily, no tienen nada que ver. Cada una es de un estrato social distinto, con unas experiencias previas y una personalidad muy diferente. Pero sí tienen algo en común: las mismas ganas de divertirse, de arriesgarse, de liberarse, de empoderarse, probarlo todo y cumplir todas sus fantasías sexuales.

Esta ficción es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Morena Films. Montse García y Merry Colomer son las productoras ejecutivas del proyecto. María Soler es la productora asociada y Lucía Alonso-Allende, la coproductora ejecutiva. Aritz Moreno y Ana Vázquez son los directores de la serie. De la adaptación a guion de la obra de Casquet se encargan Estíbaliz Burgaleta y Flora González.